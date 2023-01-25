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Impactos da chuva

Chuva devasta Mimoso do Sul, deixa 445 fora de casa e Casagrande promete ajuda

Governador do Estado visitou o município na manhã desta quarta (25) e prometeu recursos para obras e envio de colchões, produtos de limpeza e cestas básicas para a cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jan 2023 às 12:26

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 12:26

Após Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, ser devastada por uma enchente devido ao temporal que atingiu o Espírito Santo nesta semana, o governador do Estado, Renato Casagrande, visitou a cidade na manhã desta quarta-feira (25) e anunciou recursos para obras. Colchões, produtos de limpeza e cestas básicas também serão enviados ao município, segundo ele.
Diversas ruas de Mimoso do Sul amanheceram alagadas após as fortes chuvas na noite desta terça-feira (24). O calçamento de algumas ruas foi arrancado pela força da água. Além dos prejuízos na cidade, no interior houve quedas de barreiras e no distrito de Ponte do Itabapoana, as ruas seguem alagadas. A situação fez com que o prefeito da cidade, Peter Costa, se pronunciasse, definindo a situação como "desesperadora".
"Nós estamos aqui para focar primeiro no atendimento humanitário, com materiais de limpeza, colchões, itens de higiene pessoal e cestas básicas para atender as pessoas afetadas. Também vamos ajudar o município a se reestabelecer através de um plano da Defesa Civil Municipal para desobstruir ruas, estradas e repassaremos um recurso do fundo estadual. Em terceiro, são obras estruturantes emergenciais"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
“O município apresenta seu plano de trabalho, agente repassa os recursos. Estamos repassando R$ 500 mil para projetos de obras estruturantes nesses próximos quatro anos para diminuir o impacto das cheias”, concluiu o governador.
Casagrande falou também sobre a criação de um fundo estadual no valor de R$ 200 milhões para auxiliar os municípios no enfrentamento de eventos climáticos extremos e de outras ações do governo do Estado.

300 fora de casa e ausência de sinal de telefonia

Segundo a Defesa Civil Municipal, cerca 300 pessoas tiveram que deixar suas casas em Mimoso do Sul. O Córrego Santa Marta e o Rio Muqui baixaram o nível nesta quarta-feira, porém, seguem em alerta diante da previsão de mais chuva
Na cidade, o sistema de telefonia também está prejudicado, segundo moradores. Procurada, a empresa Vivo disse que clientes em Mimoso do Sul e São José do Calçado podem estar encontrando dificuldades ao utilizar os serviços de telefonia móvel, devido a intercorrências no sistema de transmissão, decorrente das fortes chuvas na região. Equipes, segundo a empresa, atuam para regularizar o serviço no menor prazo possível.

Atualizações

Na tarde desta quarta-feira (25), a Defesa Civil de Mimoso do Sul atualizou que o número de famílias desalojadas aumentou para 445, sendo 9 desabrigadas. O município foi considerado a cidade do Espírito Santo que mais choveu em 24h pelo segundo dia seguido. Foram mais de 126 milímetros de chuva em poucas horas.
Ainda nesta tarde, às 16h, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) comunicou que houve interdição total na ES 391, aproximadamente no km 45 de Mimoso do Sul, onde há entroncamento com a Estrada Municipal para São Pedro do Itabapoana. O motivo foi em razão de queda de barreira e rompimento da pista.
Outro ponto em que houve interdição total foi ES 297, na ponte sobre o Rio Itabapoana. O trecho está sem sinal de telefonia. Equipes estão no local e a orientação é que a passagem seja apenas para carro pela rua de paralelepípedo lateral.
Já na ES-177, houve interdição parcial entre os km 29 e 32.

Interdição total na ES 297

Em relação ao trecho interditado na ES 297, o DER informou "que a ponte está totalmente interditada pela Defesa Civil em razão das cheias e transbordamento do Rio Itabapoana, o que comprometeu o tráfego de veículos pesados, afetando a estrutura das casas às margens da rodovia no Perímetro urbano. A onda criada pelo tráfego da água da chuva está entrando nas residências e comércios". Ademais, divulgou que a cidade de Mimoso do Sul está com abastecimento de água comprometido e sem acesso à telefonia.
Diante das interdições, a alternativa é que quem estiver em Bom Jesus do Norte, deve atravessar a Ponte da Divisa sentido a Bom Jesus do Itabapoana, posteriormente acessar a RJ 230 com sentido a Santo Eduardo de Campos. Depois, em Santa Maria de Campos chegando a BR 101, em aproximadamente 8 km após a divisa com o ES, pegar à esquerda na BR-101 sentido Espírito Santo atravessando a divisa. A opção de acesso é a ES 297 ou seguir pela BR 101 para o fluxo normal.

 2.620 pessoas atingidas

Segundo a Defesa Civil, 624 pessoas ficaram desalojadas e  28 desabrigadas. Ao todo, 2.620 pessoas foram atingidas pela chuva de alguma forma. O órgão manteve o alerta vermelho no município por causa do risco de deslizamentos. 
A energia foi estabelecida no local, porém, o nível do rio continua alto (1,5 metro acima do normal).

Atualização

25/01/2023 - 6:40
Na tarde desta quarta-feira (25), a Defesa Civil atualizou o número de pessoas fora de casa em Mimoso do Sul.

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