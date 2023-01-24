Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande perigo

ES recebe alerta vermelho de chuvas intensas

Aviso meteorológico do Inmet é válido até a manhã desta quarta-feira (25) para 64 cidades capixabas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:53

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:53

Inmet emite alerta vermelho para o Espírito Santo
Inmet emite alerta vermelho para cidades capixabas Crédito: Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu na tarde desta terça-feira (24) um alerta vermelho para chuvas intensas no Espírito Santo, o mais severo na escala de risco.
O aviso teve início às 17h19 desta terça-feira (24) e vai até 9h de quarta-feira (25). Nas regiões cobertas no mapa, o volume de chuva pode ser maior que 100 mm/dia, com ventos superiores a 100 km/h.
Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário. Veja a lista de cidades:
ES recebe alerta vermelho de chuvas intensas
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivácqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição do Castelo
  19. Divino de São Lourenço
  20. Domingos Martins
  21. Dores do Rio Preto
  22. Fundão
  23. Governador Lindenberg
  24. Guaçuí
  25. Guarapari
  26. Ibatiba
  27. Ibiraçu
  28. Ibitirama
  29. Iconha
  30. Irupi 
  31. Itaguaçu
  32. Itapemirim
  33. Itarana
  34. Iúna
  35. Jerônimo Monteiro
  36. João Neiva
  37. Laranja da Terra
  38. Linhares
  39. Mantenópolis
  40. Marataízes
  41. Marechal Floriano
  42. Marilândia
  43. Mimoso do Sul
  44. Muniz Freire
  45. Muqui 
  46. Nova Venécia
  47. Pancas
  48. Piúma
  49. Presidente Kennedy
  50. Rio Bananal
  51. Rio Novo do Sul
  52. Santa Leopoldina
  53. Santa Maria de Jetibá
  54. Santa Teresa
  55. São Domingos do Norte
  56. São Gabriel da Palha
  57. São José do Calçado
  58. São Roque do Canaã
  59. Serra 
  60. Vargem Alta
  61. Venda Nova do Imigrante
  62. Viana
  63. Vila Velha
  64. Vitória

Tempestade de raios na madrugada

A madrugada desta terça-feira (24) foi marcada por chuva forte e muitos raios em diversas localidades do Espírito Santo. A tempestade iluminou o céu capixaba e assustou moradores. Dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) mostram que o Espírito Santo foi atingido por 16.403 raios nas primeiras 6 horas desta terça-feira (24) – o maior índice do Brasil nesse período.

Ruas e casas alagadas

O grande volume de chuva em um curto intervalo de tempo também causou transtornos para moradores de Itarana e Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, no início da manhã desta terça-feira (24). Há registro de pessoas desalojadas, córrego inundado e alagamentos nas partes centrais e no interior das cidades, de acordo com a Defesa Civil dos municípios.
Em cerca de duas horas, houve um acumulado de 108 mm. A água entrou em residências de duas famílias em Itaguaçu. Ao todo, cinco pessoas precisaram foram para casa de parentes, enquanto aguardam a água baixar. O Córrego Barro Preto, no bairro Florêncio Herzog, subiu e transbordou. A Defesa Civil Municipal recebeu um alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), indicando que a chuva deve continuar até esta quarta-feira (25), com volume entre 60 e 70 mm por dia.
Em Itarana, os transtornos causados pela chuva ainda estão sendo avaliados. Em algumas localidades, chegou a chover mais de 100 mm nas últimas horas, segundo a Defesa Civil local. Nesta manhã, uma equipe estava no interior do município, atendendo um chamado. No Centro da cidade, onde uma obra de drenagem ainda não foi concluída, há registro de alagamento. De acordo com a Prefeitura de Itarana, os bueiros não deram conta do grande volume de chuva desta terça-feira (24).
Centro de Itarana ficou alagado devido ao grande volume de chuva
Centro de Itarana ficou alagado devido ao grande volume de chuva Crédito: Defesa Civil de Itarana

Instruções do Inmet

- Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia 

- Em caso de enxurrada ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos 

- Em caso de situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre 

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados