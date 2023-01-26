Após alagamentos, Mimoso do Sul fica com ruas tomadas por lama

Após os alagamentos dos últimos dois dias , as ruas de Mimoso do Sul seguem com muita lama nesta quinta-feira (26). Pela manhã, moradores contabilizavam os prejuízos e descartavam nas ruas o que sobrou dos móveis destruídos pela água. No município, 28 pessoas ainda estão desabrigadas e acolhidas na Escola Estadual Monteiro da Silva.

Segundo apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta, as chuvas que atingiram a cidade por dois dias seguidos afetaram mais de 2,6 mil pessoas. Por segurança, mais de 600 moradores tiveram que sair das próprias casas e seguem desalojadas. Nessa quarta-feira (25), o número era menor: de 445 pessoas.

Além de imóveis particulares, prédios públicos como a prefeitura e a Escola Pedro José Vieira foram afetados. Para tentar se reerguer, o município montou um gabinete de crise e pretende publicar ainda nesta quinta-feira (26) um decreto de estado de emergência por causa da chuva.

Escola "Pedro José Vieira" foi o imóvel público mais afetado

Na cidade, o sistema de telefonia ainda está instável, o abastecimento de água também segue comprometido. Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Mimoso, não será possível religar as elevatórias, pois o reservatório só atingiu 20 centímetros e é necessário um nível mínimo de 50 centímetros.

“Isso ocorre devido ao alto consumo dos moradores da parte baixa, provavelmente na limpeza das residências. Tão logo seja possível proceder com o religamento, comunicaremos à população”, divulgou o órgão.

Solidariedade

Segundo a Prefeitura de Mimoso do Sol, doações de roupas, alimentos, água potável, materiais de limpeza e higiene para as famílias atingidas pelos alagamentos podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Escola Monsenhor Elias Tomasi (Ginásio), no Centro da cidade.

Após enchente, prefeitura e moradores trabalham para limpar cidade Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Mimoso do Sul

A Paróquia São José também está mobilizando uma campanha de solidariedade, junto à “Obra Social São José Operário”, em auxílio às famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas nesta semana, principalmente nas zonas rurais.