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Previsão do tempo

Frente fria se afasta, mas chuva continua até o final de semana no ES

Tempo instável deve seguir, pelo menos, até o próximo sábado (28) no Estado, quando chuva deve diminuir de intensidade, segundo a Climatempo e o Inmet
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jan 2023 às 09:47

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 09:47

Praia de Camburi, em Vitória, tem baixo movimento por causa da chuva nesta quarta-feira (20)
Praia de Camburi, em Vitória, com baixo movimento por causa da chuva Crédito: Carlos Alberto Silva
A frente fria que tem deixado o tempo instável no Espírito Santo deve se afastar do litoral capixaba, mas a previsão é que a chuva continue até o final de semana. As novas precipitações, no entanto, devem ser menos intensas, devido à desconfiguração de uma zona de convergência.
A empresa de meteorologia Climatempo afirma que áreas de baixa pressão atmosférica vão continuar na costa e no interior da Região Sudeste do Brasil, mantendo áreas de instabilidade no território capixaba.
Para esta quinta-feira (26), a previsão é de mais um dia com risco de chuva forte sobre o Centro e o Norte capixaba. Na Região Sul, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde e da noite.
Na sexta-feira (27), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sol aparece entre algumas nuvens em todas as regiões. O dia segue com instabilidade e previsão de chuva esparsa.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca que, a partir de sábado (28), a tendência é de diminuição das chuvas no Espírito Santo, devido à desconfiguração da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), formada na última terça-feira (24).

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