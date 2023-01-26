Nível do rio baixa, mas Bom Jesus do Norte segue em alerta após enchente

O nível do Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, baixou. Nesta quinta-feira (26), segundo a Defesa Civil municipal, apenas uma rua da cidade permanece alagada. Equipes da prefeitura trabalham para limpar as vias, após a enchente dessa quarta-feira (25), e muitos moradores que tiveram as casas alagadas, já retornaram aos imóveis.
Segundo o secretário de Planejamento e Defesa Civil, Cazé Vieira, apenas a Rua Laurindo Inácio de Souza, no bairro Silvana, segue alagada nesta manhã, mas o Rio Itabapoana ainda está 3,8 metros acima do normal. Durante a inundação, ele alcançou a marca de 5,3 metros.
Desde o início da enchente, o número de desalojados em Bom Jesus do Norte caiu de 1.832 para 125, e 17 pessoas continuam desabrigadas nesta quinta-feira (26) – duas a menos que no dia anterior. Apesar da melhora, o município continua em alerta, pois há previsão de mais chuva para a Região Sul do Estado.