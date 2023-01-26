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Gado é arrastado pela correnteza durante enchente em Itapemirim

Os animais atravessariam pelo rio para serem ordenhados no outro lado, mas foram levados pela força da água do Rio Muqui; caso ocorreu nesta quinta (26)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

26 jan 2023 às 20:54

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 20:54

Após a água da enchente transbordar na estrada que liga Garrafão a Brejo Grande, em Itapemirim, no Sul do Estado, parte do rebanho de um proprietário foi arrastado pela correnteza do Rio Muqui, nesta quinta-feira (26). Veja em vídeo a seguir:
Segundo o secretário de agricultura do município, Rômulo Sobrosa, os animais foram atravessar o rio para irem a um local de pasto que fica no outro lado e serem ordenhados.
No entanto, a força da correnteza da água da enchente – que ocorreu por causa da chuva que atingiu a região Sul do Estado e desaguou no Rio Muqui – atingiu o gado que foi parar no rio.
O proprietário conseguiu recuperar todos os animais em um ponto mais adiante do Rio Muqui.

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