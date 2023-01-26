Gado é arrastado pela correnteza durante enchente em Itapemirim

Após a água da enchente transbordar na estrada que liga Garrafão a Brejo Grande, em Itapemirim , no Sul do Estado , parte do rebanho de um proprietário foi arrastado pela correnteza do Rio Muqui, nesta quinta-feira (26). Veja em vídeo a seguir:

Segundo o secretário de agricultura do município, Rômulo Sobrosa, os animais foram atravessar o rio para irem a um local de pasto que fica no outro lado e serem ordenhados.

No entanto, a força da correnteza da água da enchente – que ocorreu por causa da chuva que atingiu a região Sul do Estado e desaguou no Rio Muqui – atingiu o gado que foi parar no rio.