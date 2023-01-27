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Acidente

Homem morre ao sofrer choque elétrico em colheita de açaí em Castelo

Vítima foi identificada como Valdei Diirr Mozer, de 40 anos; ele usava um cano de ferro para fazer a retirada dos frutos, em terreno onde passa fios de alta tensão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2023 às 11:44

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 11:44

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã dessa quinta-feira (26). Segundo informações da Polícia Militar, ele retirava cachos de açaí quando sofreu o acidente. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas ele faleceu no local. A vítima foi identificada como Valdei Diirr Mozer, de 40 anos.
Ele e outros dois homem faziam a retirada dos frutos das palmeiras em uma propriedade de Mundo Novo. A vítima utilizava um cano de ferro com um gancho na ponta para retirar os cachos da árvore, enquanto os outros dois homens limpavam as frutas que estavam no chão.
Em determinado momento, os companheiros de Valdei ouviram um estrondo e, quando olharam, ele já estava caído no chão. Segundo a PM, próximo ao pé de açaí, passam três fios de alta tensão que, de acordo com proprietário do terreno, possui 11 mil volts de potência.
Polícia Civil disse que a perícia foi acionada por volta das 10h10 para o acidente de trabalho óbito em Mundo Novo. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Castelo.

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