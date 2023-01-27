Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeio matou duas pessoas, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), na BR 101 , em Fundão . De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta de 5h50, no quilômetro 232 da rodovia. Além das mortes, um jovem de 27 anos que estava no outro veículo foi socorrido em estado grave para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

As duas pessoas que morreram no acidente são:

Eugênio Marcos Covre, 64 anos



Elianete Jorge da Silva Covre, 58 anos



No local do acidente, a imagem era de tristeza: um carro incendiado, outro veículo com a frente destruída e a carreta parada também com a parte dianteira batida.

Duas pessoas morrem em acidente com incêndio na BR 101 em Fundão

Após o acidente, o motorista da carreta, de nome Ademar, o único a não ficar ferido ou precisar de atendimento, relatou o susto. A carreta seguia no sentido Norte do Estado e estava trafegando de forma regular. "Foi tão rápido, eu só ouvi o barulho, não dá para perceber nada. Pelo que ouvi, parecia que o mundo estava acabando, é ruim demais", relatou.

As fotos do local mostram que o acidente afetou o trânsito de veículos na rodovia federal. O trecho ficou totalmente interditado por conta do acidente. Às 12h38 desta sexta (27), a PRF informou que a BR 101 havia sido liberada.

Ultrapassagem indevida antecedeu acidente, diz PRF

TV Gazeta, o policial rodoviária Otaviano Campagnaro explicou que o Siena vermelho, que acabou pegando fogo, tentou ultrapassar a carreta. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) davam conta de que houve uma colisão entre um Ford Fusion, um Fiat Siena e a carreta. Em entrevista à, o policial rodoviária Otaviano Campagnaro explicou que o Siena vermelho, que acabou pegando fogo, tentou ultrapassar a carreta.

12h35 [atualização] - Pista Liberada no km 232 da BR 101. https://t.co/H78MLn2fH9 — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) January 27, 2023

No momento em que o motorista do Siena tentou a ultrapassagem, o jovem que estava seguindo com o Fusion preto se assustou, tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e batendo no carro vermelho. A carreta chegou logo depois, colidindo com os veículos.

Seguiam para Colatina

O homem e a mulher que estavam no Siena vermelho seguiam para Colatina, em uma viagem a trabalho. Segundo a PRF, o trecho é de faixa contínua, onde não é permitido ultrapassar.

"Os acidentes mais graves são provenientes de ultrapassagem indevida. Dois veículos em sentido contrário que batem de frente. A gravidade das lesões e o número de óbitos é muito grande", completa Otaviano Campagnaro.