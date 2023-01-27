Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros de passeio matou duas pessoas, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), na BR 101, em Fundão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta de 5h50, no quilômetro 232 da rodovia. Além das mortes, um jovem de 27 anos que estava no outro veículo foi socorrido em estado grave para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
As duas pessoas que morreram no acidente são:
- Eugênio Marcos Covre, 64 anos
- Elianete Jorge da Silva Covre, 58 anos
No local do acidente, a imagem era de tristeza: um carro incendiado, outro veículo com a frente destruída e a carreta parada também com a parte dianteira batida.
Duas pessoas morrem em acidente com incêndio na BR 101 em Fundão
Após o acidente, o motorista da carreta, de nome Ademar, o único a não ficar ferido ou precisar de atendimento, relatou o susto. A carreta seguia no sentido Norte do Estado e estava trafegando de forma regular. "Foi tão rápido, eu só ouvi o barulho, não dá para perceber nada. Pelo que ouvi, parecia que o mundo estava acabando, é ruim demais", relatou.
As fotos do local mostram que o acidente afetou o trânsito de veículos na rodovia federal. O trecho ficou totalmente interditado por conta do acidente. Às 12h38 desta sexta (27), a PRF informou que a BR 101 havia sido liberada.
Ultrapassagem indevida antecedeu acidente, diz PRF
Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) davam conta de que houve uma colisão entre um Ford Fusion, um Fiat Siena e a carreta. Em entrevista à TV Gazeta, o policial rodoviária Otaviano Campagnaro explicou que o Siena vermelho, que acabou pegando fogo, tentou ultrapassar a carreta.
No momento em que o motorista do Siena tentou a ultrapassagem, o jovem que estava seguindo com o Fusion preto se assustou, tentou desviar, mas acabou perdendo o controle e batendo no carro vermelho. A carreta chegou logo depois, colidindo com os veículos.
Seguiam para Colatina
O homem e a mulher que estavam no Siena vermelho seguiam para Colatina, em uma viagem a trabalho. Segundo a PRF, o trecho é de faixa contínua, onde não é permitido ultrapassar.
"Os acidentes mais graves são provenientes de ultrapassagem indevida. Dois veículos em sentido contrário que batem de frente. A gravidade das lesões e o número de óbitos é muito grande", completa Otaviano Campagnaro.
O condutor da carreta não ficou ferido e fez o teste do etilômetro, que deu negativo.