Seis em cada 10 afogamentos no ES em 2022 foram em rios e lagoas

Lagoa Guanandy, ponto turístico em Itapemirim Crédito: Divulgação/PMI

Seis em cada 10 afogamentos no Estado aconteceram em locais de banho em água doce — mais precisamente 59,5% dos casos. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, ao longo de 2022, das 163 ocorrências registradas no Estado, 97 delas foram em lagos, lagoas, represas, cursos d'água e cachoeiras.

Embora em 2021 as tragédias tenham sido em menor número — foram 122 mortes no total —, proporcionalmente, os afogamentos em locais com água doce mantiveram-se no mesmo patamar. Naquele ano, representaram 61% dos registros, o que mostra o risco mais acentuado de rios, lagoas e cachoeiras.

Segundo o tenente Carlos Mendes, da Diretoria de Operações do Corpo de Bombeiros, o número maior de óbitos nesses locais é explicado pela falta de monitoramento. “Por terem a supervisão dos guarda-vidas, que são responsáveis por evitar muitas mortes, as praias são locais onde há menos ocorrências. Já cachoeiras, rios, lagos e lagoas não são locais guarnecidos", explicou.

Outros fatores que explicam o maior número de casos é a calmaria aparente de rios, lagos, lagoas e represas, que dão uma falsa sensação de segurança; o fato de ser mais fácil afundar em água doce do que em água salgada, pela densidade da água; e as pedras escorregadias, que podem causar quedas e, consequentemente, traumas e afogamentos.

Mendes alerta, no entanto, que não se deve desprezar os riscos em nenhum lugar. O número de pessoas que perderam a vida no mar também subiu pouco mais de 20% de 2021 para 2022. Outras ocorrências foram registradas em piscinas e ambientes como banheiras e baldes, que, infelizmente, vitimam muitas crianças.

Apenas dez cidades, dos 78 municípios do Espírito Santo, registraram mais da metade dos afogamentos no Estado. Entre os locais com mais registros, como é de se esperar, predominam os balneários conhecidos do litoral capixaba e que recebem muitos turistas, como Guarapari, Linhares, Marataízes, São Mateus, Vila Velha, Serra e Aracruz, além da capital, Vitória. Sem praias, Cariacica e Nova Venécia também entram no ranking.

Neste ano, em um intervalo de uma semana, foram registrados dois desaparecimentos em cachoeiras do Espírito Santo. O primeiro caso ocorreu no dia 15 deste mês, na Cachoeira da Fumaça, em Conceição do Castelo, na Região Sul. Rogério Vagner Soares caiu na água enquanto tentava registrar uma foto e ainda não foi encontrado.

O outro aconteceu no dia 22, quando uma mulher — identificada como Nilceia Selets Pinto — foi arrastada pela correnteza em Águia Branca, no Noroeste do Estado. Ela foi encontrada no dia seguinte, às margens do Rio São José, presa a galhos de árvores.

“Por serem áreas de pouca concentração de público, o poder público tenta dar atenção a áreas em que há mais quantidade de pessoas, no caso, as praias, principalmente no verão. É importante lembrar que essas regiões de rios e lagoas são muito perigosas. No caso da cachoeira, por exemplo, são lugares escorregadios, então, a chance de se machucar em uma queda é muito grande e, por consequência, a pessoa acaba se afogando”, alerta o tenente Carlos Mendes.

Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está desaparecido desde o dia 15 de janeiro Crédito: Arquivo pessoal

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