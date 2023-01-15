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Penicão

Homem salta de barco e morre afogado em Linhares

O afogamento aconteceu por volta das 13h20 deste domingo (15) em Pontal do Ipiranga. O corpo foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

15 jan 2023 às 19:43

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 19:43

Viatura do Corpo de Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para localizar vítima de afogamento Crédito: Vitor Jubini
Um homem com idade entre 35 a 40 anos morreu afogado por volta de 13h20 deste domingo (15) em uma área conhecida como Penicão, em um rio, perto da 4ª Avenida, no Pontal do Ipiranga, em Linhares, Norte do Estado.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o banhista estava praticando saltos a partir de um barco. Na segunda tentativa, ele não subiu à superfície. Preocupados, os familiares acionaram o socorro. 
Com o apoio dos guarda-vidas e de um barco de um pescador local, os militares dos Bombeiros localizaram o corpo da vítima. 
"O solicitante informou que um homem pulou em um rio e desapareceu. Os militares foram até o local e, em buscas superficiais, conseguiram localizar a vítima, em óbito. A Polícia Civil foi acionada", diz a nota dos Bombeiros.
No Sul, em Conceição do Castelo, uma pessoa caiu em pedras de uma cachoeira, e foi atendida pelo Samu. 

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