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Ponta da Fruta

Homem morre afogado em lagoa de Vila Velha

O Corpo de Bombeiros foi acionado após o homem entrar na lagoa da Ponta da Fruta e desaparecer, mas ele foi encontrado já sem vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2023 às 14:07

Publicado em 15 de Janeiro de 2023 às 14:07

Um homem morreu após se afogar na manhã deste domingo (15) na lagoa de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O afogamento ocorreu por volta das 9h40. Não há informações sobre a identificação ou idade do homem.  A vítima não foi identificada. 
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento. A equipe do mergulho chegou ao local e realizou buscas a um homem que havia entrado em uma lagoa e desaparecido.
A vítima, quando encontrada, já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

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Correção

15/01/2023 - 5:38
Diferentemente do que foi publicado na primeira versão desta notícia, um homem morreu afogado na lagoa da Ponta da Fruta, e não no mar. A informação sobre o afogamento no mar havia sido repassada pelo Corpo de Bombeiros pela manhã, que corrigiu a nota enviada à tarde.

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