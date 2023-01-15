Homem morre afogado em lagoa de Vila Velha

Um homem morreu após se afogar na manhã deste domingo (15) na lagoa de Ponta da Fruta, em Vila Velha. O afogamento ocorreu por volta das 9h40. Não há informações sobre a identificação ou idade do homem. A vítima não foi identificada.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento. A equipe do mergulho chegou ao local e realizou buscas a um homem que havia entrado em uma lagoa e desaparecido.
A vítima, quando encontrada, já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Correção
15/01/2023 - 5:38
Diferentemente do que foi publicado na primeira versão desta notícia, um homem morreu afogado na lagoa da Ponta da Fruta, e não no mar. A informação sobre o afogamento no mar havia sido repassada pelo Corpo de Bombeiros pela manhã, que corrigiu a nota enviada à tarde.