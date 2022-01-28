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Norte e Grande Vitória

Veja locais próprios e impróprios para banho em praias do ES

Na Grande Vitória, são pelo menos 14 pontos impróprios e, no Norte do Estado, Linhares também conta com ponto de interdição. No Sul do Estado, somente um município iniciou monitoramento

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 19:44

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 jan 2022 às 19:44
Praia de Carapebus, Serra
Praia de Carapebus, Serra:  cidade tem 19 pontos próprios para banho Crédito: Ricardo Medeiros
Com a chegada do verão, cresce a movimentação no litoral capixaba, mas é preciso que os frequentadores verifiquem as praias que estão próprias para banho. Somente na Grande Vitória, são 14 pontos impróprios ou interditados para os banhistas, segundo levantamento feito nesta sexta-feira (28). No Norte do Estado, a maioria das cidades dizem não ter pontos de interdição. Já no Litoral Sul do Estado, moradores e turistas enfrentam um problema: municípios da região não monitoram a qualidade da água.
Em Vitória, o secretário do Meio Ambiente do município, Tarcísio Foeger, afirma que as praias são fiscalizadas semanalmente. “O município realiza todas as segundas-feiras a coleta e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes, que são oriundos do esgoto”.
E é a partir desse indicativo que as praias são classificadas como aptas ou não para o banho. “Os pontos estão devidamente sinalizados, para orientação dos banhistas. As placas verdes significam áreas 'próprias'; as vermelhas, 'impróprias' para banho; e as amarelas indicam os pontos 'interditados', que são aqueles que receberam a bandeira vermelha muitas vezes”, explica Tarcísio.

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Nas regiões de Ilha do Boi e Ilha do Frade e quase todos os pontos da orla de Camburi estão próprios para banho. Quem for às praias de Vitória deve ficar atento a seis locais no município, que constam como impróprios:
  • Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos
  • Praia do Suá -  Embaixo da Terceira Ponte
  • Jesus de Nazareth
  • Santo Antônio
  • Santa Luzia
  • Canal de Camburi - 50 metros após o 1º píer
Na Serra, dos 22 pontos de análise da qualidade da água, 19 estão próprios para banho. De Carapebus a Nova Almeida, a maioria dos locais mais frequentados por banhistas está em condições adequadas. Os pontos impróprios são:
  • Foz do Córrego Irema - Início da Av. Nossa Sra. dos Navegantes
  • Foz do Córrego Laripe - ES 010, no trevo com a Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida
  • Lagoa de Carapebus - Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias
Já em Vila Velha, também acontece a fiscalização da balneabilidade semanalmente. As praias são sinalizadas por meio de placas indicativas. No município, cinco pontos estão impróprios para banho.
  • Praia da Barrinha – Próximo à foz do Rio Jucu
  • Praia do Ribeiro – Em frente à Rua Santa Berenice
  • Prainha – Meio da Prainha
  • Praia Secreta – Rua Santa Luzia, próximo ao Farol
  • Praia do Bananal – Morro do Moreno
LITORAL NORTE DO ES
Para os frequentadores do Litoral Norte do Estado, a notícia é boa. Em Aracruz, os 13 pontos monitorados estão próprios para banho, segundo a prefeitura. A Prefeitura de São Mateus informou que o banho de mar também está liberado em todas as praias do município.
Em Linhares, a única praia considerada imprópria atualmente fica em Regência – o ponto é conhecido como Riozinho.
LITORAL SUL DO ES
Quem aproveita os dias de verão no Litoral Sul do Estado não sabe a situação da balneabilidade nas praias da região: os municípios informaram que não monitoram a qualidade da água. A única cidade que que já começou a análise foi Presidente Kennedy, mas o levantamento, que teve início em dezembro do ano passado, ainda não está pronto.
As prefeituras de Marataízes e Anchieta informaram que ainda não fazem a fiscalização. Já Itapemirim e Piúma relataram estarem em processo de contratação da empresa que fará o serviço.

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