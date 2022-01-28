Veja locais próprios e impróprios para banho em praias do ES

Com a chegada do verão, cresce a movimentação no litoral capixaba, mas é preciso que os frequentadores verifiquem as praias que estão próprias para banho. Somente na Grande Vitória, são 14 pontos impróprios ou interditados para os banhistas, segundo levantamento feito nesta sexta-feira (28). No Norte do Estado, a maioria das cidades dizem não ter pontos de interdição. Já no Litoral Sul do Estado, moradores e turistas enfrentam um problema: municípios da região não monitoram a qualidade da água.
Em Vitória, o secretário do Meio Ambiente do município, Tarcísio Foeger, afirma que as praias são fiscalizadas semanalmente. “O município realiza todas as segundas-feiras a coleta e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes, que são oriundos do esgoto”.
E é a partir desse indicativo que as praias são classificadas como aptas ou não para o banho. “Os pontos estão devidamente sinalizados, para orientação dos banhistas. As placas verdes significam áreas 'próprias'; as vermelhas, 'impróprias' para banho; e as amarelas indicam os pontos 'interditados', que são aqueles que receberam a bandeira vermelha muitas vezes”, explica Tarcísio.
Nas regiões de Ilha do Boi e Ilha do Frade e quase todos os pontos da orla de Camburi estão próprios para banho. Quem for às praias de Vitória deve ficar atento a seis locais no município, que constam como impróprios:
- Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos
- Praia do Suá - Embaixo da Terceira Ponte
- Jesus de Nazareth
- Santo Antônio
- Santa Luzia
- Canal de Camburi - 50 metros após o 1º píer
Na Serra, dos 22 pontos de análise da qualidade da água, 19 estão próprios para banho. De Carapebus a Nova Almeida, a maioria dos locais mais frequentados por banhistas está em condições adequadas. Os pontos impróprios são:
- Foz do Córrego Irema - Início da Av. Nossa Sra. dos Navegantes
- Foz do Córrego Laripe - ES 010, no trevo com a Rua Eng. Ceciliano Abel de Almeida
- Lagoa de Carapebus - Acesso principal, ao lado da Colônia de Férias
Já em Vila Velha, também acontece a fiscalização da balneabilidade semanalmente. As praias são sinalizadas por meio de placas indicativas. No município, cinco pontos estão impróprios para banho.
- Praia da Barrinha – Próximo à foz do Rio Jucu
- Praia do Ribeiro – Em frente à Rua Santa Berenice
- Prainha – Meio da Prainha
- Praia Secreta – Rua Santa Luzia, próximo ao Farol
- Praia do Bananal – Morro do Moreno
LITORAL NORTE DO ES
Para os frequentadores do Litoral Norte do Estado, a notícia é boa. Em Aracruz, os 13 pontos monitorados estão próprios para banho, segundo a prefeitura. A Prefeitura de São Mateus informou que o banho de mar também está liberado em todas as praias do município.
Em Linhares, a única praia considerada imprópria atualmente fica em Regência – o ponto é conhecido como Riozinho.
LITORAL SUL DO ES
Quem aproveita os dias de verão no Litoral Sul do Estado não sabe a situação da balneabilidade nas praias da região: os municípios informaram que não monitoram a qualidade da água. A única cidade que que já começou a análise foi Presidente Kennedy, mas o levantamento, que teve início em dezembro do ano passado, ainda não está pronto.
As prefeituras de Marataízes e Anchieta informaram que ainda não fazem a fiscalização. Já Itapemirim e Piúma relataram estarem em processo de contratação da empresa que fará o serviço.