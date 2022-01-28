Veja locais próprios e impróprios para banho em praias do ES

E é a partir desse indicativo que as praias são classificadas como aptas ou não para o banho. “Os pontos estão devidamente sinalizados, para orientação dos banhistas. As placas verdes significam áreas 'próprias'; as vermelhas, 'impróprias' para banho; e as amarelas indicam os pontos 'interditados', que são aqueles que receberam a bandeira vermelha muitas vezes”, explica Tarcísio.