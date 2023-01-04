Praia imprópria para banho: saiba os riscos de nadar em água contaminada

Classificação de balneabilidade
Balneabilidade é a capacidade que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário. A balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme presentes na água.
A Resolução CONAMA 274/00 estabelece a concentração dos indicadores "própria" ou "imprópria".
Veja onde consultar a balneabilidade das praias da Grande Vitória:
VITÓRIA - Vitoria
VILA VELHA - Vila Velha
SERRA - Serra
Quando a praia é classificada como imprópria?
- O valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mililitros;
- Incidência elevada ou anormal, na Região, de enfermidades transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias;
- Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;
- entre outros fatores.