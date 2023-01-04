Praia imprópria para banho: saiba os riscos de nadar em água contaminada

Balneabilidade é a capacidade que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas à recreação de contato primário. A balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliforme presentes na água.

A Resolução CONAMA 274/00 estabelece a concentração dos indicadores "própria" ou "imprópria".

Veja onde consultar a balneabilidade das praias da Grande Vitória:

VITÓRIA - Vitoria

VILA VELHA - Vila Velha

SERRA - Serra