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Matando a sede

Litro da água de coco pode variar em até 25% na Grande Vitória

A Gazeta colocou o pé na areia para descobrir quanto custa se refrescar com uma água de coco na Curva da Jurema e em Camburi, em Vitória, e nas praias da Costa, Itaparica e Itapuã, em Vila Velha
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

03 jan 2023 às 08:23

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 08:23

Opção perfeita para matar a sede de quem curte o verão, a água de coco é conhecida pela doçura. Apesar disso, há um fator envolvendo a bebida que pode deixar a experiência de consumi-la um pouco salgada: o preço. Por ser encontrada em diferentes estabelecimentos como barracas, carrinhos e bares, o valor da água de coco pode variar até 25%.
Para evitar dores de cabeça na hora de se refrescar, A Gazeta fez uma pesquisa pelas praias de Vitória e Vila Velha para entender o tamanho da variação de preços.
Em Vila Velha, os preços não apresentaram tanta diferença. Um vendedor ambulante com uma barraca na orla de Itaparica, em frente à entrada da Rua Itaoca, cobrava R$ 3 pelo copo de 200 ml. Enquanto isso, na Vila Coco, em frente à esquina da Rua Manaus com a Avenida Estudante José Júlio de Souza, em Itapuã, é possível encontrar o mesmo produto por R$ 2,50.
O que chama a atenção, no entanto, são as possibilidades de tamanhos maiores que podem ser encontradas. Tanto a Vila Coco, quanto o vendedor consultado também vendem galões de 4 litros, a maior opção disponível. Nos dois locais, o preço é R$ 28.
Por outro lado, alguns locais apostam na água de coco raiz, aquela servida direto da fruta e com direito à raspa da polpa. No Bar Verão, que fica na Praia da Costa, o preço do coco é de R$ 7. A responsável pelo estabelecimento, que se identificou apenas como Jéssica, explicou que, nesse caso, o preço pode variar até de um dia para o outro. "Coco dura pouco tempo. A gente compra todo dia, então, o preço de venda varia bastante", disse. 
Quem tem o costume de consumir a bebida com frequência se surpreende com os preços do produto, que andam bastante altos, segundo relatos. A dona de casa Jaqueline Ferreira disse que, ultimamente, comprar o produto tem doído no bolso e a tendência é um aumento ainda maior durante o verão.
Jaqueline Ferreira, Frequentadora da praia de Itapuã, em Vila Velha
Jaqueline Ferreira, Frequentadora da praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
"Tudo parece cada vez mais caro. Moro aqui (em Itapuã), venho sempre à praia e tenho o costume de comprar água de coco. Mas, em alguns casos, eles (os vendedores) exageram nos valores. Já tive até que confrontá-los e dizer que não sou turista", relatou Jaqueline.

Preços em Vitória

A reportagem percorreu o calçadão de Camburi e consultou doze carrinhos de venda de água de coco. Foram encontradas opções de copos de 200, 300, 400 e 500ml e garrafas de 500ml, 1 litro e 2 litros. Por sua vez, o preço da fruta variou entre R$ 5 e R$ 6.
Os copos de 200ml custavam R$ 2; os de 300ml, R$ 3; 400ml, R$ 4; e 500, R$ 5. Apenas em um dos locais vistos houve um acréscimo de R$ 0,50 nas opções até 400ml. Em todos os locais, as garrafas estavam entre R$ 5,50 (500ml) e R$ 10 (1 litro). O valor do recipiente de 2 litros apresentou uma variação de R$ 1,50, ficando entre R$ 17,50 e R$ 19.
Água de coco: item pode sofrer variações no seu preço nos locais da Grande Vitória
Água de coco: item pode sofrer variações no seu preço nos locais da Grande Vitória Crédito: Felipe Sena
No Quiosque do Alemão, na Curva da Jurema, em Vitória, a gerente do local, Andréa Silva Souza Brito, diz que o estabelecimento disponibiliza apenas garrafinhas de 500 ml para os clientes, pelo valor de R$ 9.
“Já que as pessoas vem até aqui mais em busca de comida e outras bebidas — principalmente cerveja — achamos melhor utilizar a garrafa. É uma maneira mais fácil de preservar o produto e evitar desperdícios”, explicou a gerente.

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