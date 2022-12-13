Chuva no ES: árvore cai em carro e rompe cabo de energia em Cachoeiro

Após um forte temporal com rajadas intensas de ventos, uma árvore caiu e atingiu um carro na tarde desta terça-feira (13), no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo . A motorista estava no veículo quando o acidente ocorreu, mas, apesar do susto, não houve registro de feridos.

Em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, a condutora — uma mulher de 26 anos que não quis ser identificada — contou que está bem e "não morreu por Deus". Uma equipe do Corpo do Bombeiros foi acionada para remover a árvore da pista.

A queda da árvore provocou o rompimento de um cabo de energia, e, por isso, imóveis da região estão sem luz. A reportagem demandou a EDP que disse que uma equipe está no local, eliminou o risco e aguarda a retirada da árvore pelo Corpo de Bombeiros. "Após a remoção a árvore será finalizado o serviço de reparo da rede afetada e a normalização do fornecimento de energia para o entorno do local", comunicou.

Árvore cai em cima de carro com motorista dentro em Cachoeiro

Chuva deixa bairros sem energia

De acordo com a apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a forte chuva que atingiu Cachoeiro na segunda-feira (12), deixou algumas casas com mais de 20 horas sem energia. E a falta de luz foi registrada em bairros como Zumbi, Aeroporto, Rubem Braga e São Geraldo.

Para a dona de casa e moradora do bairro Zumbi Marilene Pereira, dormir à noite, sem ventilador e em meio ao calor de mais de 30 graus do município, só foi possível deitando na rede, do lado de fora de casa.

Em nota, a EDP disse que, após o temporal de segunda (12), “foi registrado um aumento de ocorrências relacionadas ao sistema elétrico, principalmente, devido à queda de árvore inteiras e galhos, além da projeção de objetos sobre as redes de energia. Os colaboradores da EDP estão trabalhando ininterruptamente no reparo da rede atingida para restabelecer o sistema com a máxima agilidade aos clientes”.

E ressaltou que, por conta disso, adota um procedimento de priorização da solução de casos que envolvam hospitais, clientes com uso de equipamentos elétricos essenciais à vida e unidades de serviços essenciais, como abastecimento de água, tratamento de esgoto, polícia e telefonia.

De acordo com a distribuidora, “o tempo para normalização das operações varia de acordo com a extensão dos danos causados ao sistema e muitas ocorrências são normalizadas automaticamente por meio do sistema de automação da rede elétrica”.

Por fim, orienta que a comunidade não se aproxime dos cabos que, devido à chuva, estão caídos. Para mais informações, solicitações e denúncia de possíveis riscos com a rede elétrica, ou para comunicar a interrupção do serviço, a população pode entrar em contato pelos canais de atendimento: