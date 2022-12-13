De quedas de árvores a acidente: temporal causa estragos em Cachoeiro

Uma forte chuva, acompanhada de vento e raios, causou estragos, assustou os moradores e deixou prejuízos em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (12). Segundo a Defesa Civil Municipal, houve registros de quedas de árvores, falta de energia, estradas interditadas, acidente com caminhão e pontos de alagamentos no interior da cidade.

Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado, o vento forte danificou parte do telhado de um supermercado. Em vídeos, é possível ver o local fechado e moradores que registraram as imagens, assustados com a força do vento. Por conta dos danos à estrutura, o estabelecimento emitiu uma nota nesta terça-feira (13) informando que o local ficará fechado temporariamente para os reparos.

Já no bairro Coronel Borges, um galho de árvore caiu sobre um carro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ventania também destelhou imóveis na região. Algumas telhas voaram e foram parar, retorcidas, na calçada da Praça Jerônimo Monteiro, em frente aos Correios.

Temporal causa estragos em Cachoeiro

“Tivemos uma chuva considerável com ventos fortes, o que trouxe prejuízos. Em vários pontos tivemos queda de árvores sobre a rede elétrica e casas. Há locais ainda hoje sem energia elétrica. Em Pacotuba, houve registro de alagamento por conta de drenagem, mas 30 minutos após a chuva, a água desceu. Não tivemos feridos, nem desalojados ou desabrigados”, disse o coordenador de Defesa Civil de Cachoeiro, Elio Carlos Miranda.

A prefeitura também disse que atuou na retirada de galhos de árvores que caíram sobre casas no bairro Zumbi, Itaoca e Baiminas.

Interdições de estradas

Devido aos impactos do temporal na noite desta segunda-feira (12), avenidas, como a Linha Vermelha, foram interditadas por conta da de galhos de árvores sobre a rede elétrica, mas as vias já foram liberadas. Nesta terça-feira, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, a prefeitura trabalha para desobstruir a rodovia que liga os distritos de Coutinho a Itaoca. Na via, 15 árvores foram ao chão.