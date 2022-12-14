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Temporal deixa moradores sem energia em bairro de Cachoeiro

Galhos de árvores caíram sob a rede elétrica na última segunda-feira (12) e afetaram o serviço no bairro Alto São Geraldo; problema afeta cerca de 50 famílias

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 14:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 dez 2022 às 14:05
Moradores de bairro ficam sem energia por mais de 30 horas
Moradores de bairro ficam sem energia por mais de 30 horas Crédito: Luiz Gonçalves
Após a chuva que causou diversos transtornos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última segunda-feira (12), dezenas de famílias no bairro Alto São Geraldo ainda estão sem energia elétrica. Galhos de árvores caíram sob a rede e afetaram o serviço na região.
Conforme apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul, cerca de 50 famílias de Alto São Geraldo estão praticamente incomunicáveis. Na casa de Sônia Regina Fabres são mais de 30 horas sem energia. Nesta quarta-feira (14), ela cozinhou a comida que seria servida no Natal para não estragar, já que os alimentos estavam guardados na geladeira.
“Estamos sem luz desde segunda. Entramos em contato com a EDP e dizem que são muitas reclamações na cidade. Tenho irmão que está doente, depende de equipamento e esta a desejar. Além de comida esta se estragando. Precisamos pedir ao supermercado de um amigo para guardar alguns alimentos para não estragar”, disse Sônia Regina.
Moradores de bairro ficam sem energia por mais de 30 horas
Moradores do Alto São Geraldo cortam galhos para liberar estradas  Crédito: Luiz Gonçalves
Na casa do pai da Raquel Ganaio Speroto, um produtor de leite, cerca de 200 litros do produto tiveram que ser jogados fora. “Meu irmão tem restaurante no local e terá prejuízos com os produtos. Muitas pessoas lá dependem da energia para o abastecimento de água, pois precisam de bomba elétrica”, contou a moradora.
Procurada pela reportagem, a concessionária de energia, EDP, disse que equipes foram direcionadas para o local. Mas, informou que não tem como dar uma previsão de quando a energia será restabelecida, porque são muitos locais com problema. Por fim, afirmou ainda que as equipes foram reforçadas para atender toda demanda, e que estão atuando 24 horas.

Outros locais sem energia

Outros locais em Cachoeiro de Itapemirim que estiveram sem energia devido à chuva forte que atingiu o município foram os distritos de Coutinho, Gironda, Itaoca Pedra e o bairro Monte Belo. Segundo a apuração da equipe da TV Gazeta Sul, na tarde desta quarta-feira (14), a luz voltou nos distritos e no bairro São Geraldo. No entanto, o problema permanece em Monte Belo. A EDP foi procurada para dizer quantos registros de falta de luz foram feitos e se ainda há pontos sem energia no município, mas não deu retorno. Assim que houver, o texto será atualizado. 

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