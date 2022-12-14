Temporal deixa moradores sem energia em bairro de Cachoeiro

Moradores de bairro ficam sem energia por mais de 30 horas Crédito: Luiz Gonçalves

Conforme apuração da repórter Alice Souza, da TV Gazeta Sul, cerca de 50 famílias de Alto São Geraldo estão praticamente incomunicáveis. Na casa de Sônia Regina Fabres são mais de 30 horas sem energia. Nesta quarta-feira (14), ela cozinhou a comida que seria servida no Natal para não estragar, já que os alimentos estavam guardados na geladeira.

“Estamos sem luz desde segunda. Entramos em contato com a EDP e dizem que são muitas reclamações na cidade. Tenho irmão que está doente, depende de equipamento e esta a desejar. Além de comida esta se estragando. Precisamos pedir ao supermercado de um amigo para guardar alguns alimentos para não estragar”, disse Sônia Regina.

Moradores do Alto São Geraldo cortam galhos para liberar estradas Crédito: Luiz Gonçalves

Na casa do pai da Raquel Ganaio Speroto, um produtor de leite, cerca de 200 litros do produto tiveram que ser jogados fora. “Meu irmão tem restaurante no local e terá prejuízos com os produtos. Muitas pessoas lá dependem da energia para o abastecimento de água, pois precisam de bomba elétrica”, contou a moradora.

Procurada pela reportagem, a concessionária de energia, EDP, disse que equipes foram direcionadas para o local. Mas, informou que não tem como dar uma previsão de quando a energia será restabelecida, porque são muitos locais com problema. Por fim, afirmou ainda que as equipes foram reforçadas para atender toda demanda, e que estão atuando 24 horas.

Outros locais sem energia