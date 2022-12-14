Chuva forte deixa ruas inundadas em cidades do Norte e Noroeste do ES

A chuva que caiu no Espírito Santo nesta terça-feira (13) causou transtornos em algumas regiões. Entre os dez municípios capixabas onde mais choveu, seis são do Norte e Noroeste do Estado. As cidades que tiveram maior volume de chuva em 24h foram Conceição da Barra e São Mateus, de acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h desta quarta-feira (14). Os quase 100 mm registrados em cada uma deixaram ruas inundadas.

Conforme o boletim da Defesa Civil Estadual, há alertas de riscos de deslizamentos em Aracruz, Barra de São Francisco, São Mateus e Conceição da Barra. Também há possibilidade de alagamentos e inundações.

Em São Mateus, Guriri registra alagamentos

São Mateus tem sido bastante afetada pela chuva, com acumulado acima de 500 mm registrado desde novembro. Em 24h, até a manhã desta quarta-feira, foram 94 mm. Imagens mostram um ônibus de funcionários de uma empresa que ficou preso em uma rua alagada no balneário de Guriri, na manhã desta quarta.

Ônibus cai em buraco de rua alagada após chuva em Guriri, São Mateus Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A Prefeitura de São Mateus informou que construiu canais nos lados Norte e Sul de Guriri para a água escoar, mas o serviço não deu conta. Além disso, com o solo encharcado, o lençol freático não absorve mais. Segundo o município, está sendo feita a licitação para a obra de macrodrenagem, que deverá resolver o problema de alagamentos do Centro de Guriri e ruas adjacentes.

O boletim da Defesa Civil Estadual apontou que há também alagamentos nos bairros Centro e Eldorado. São 650 famílias atingidas e o número pode aumentar, segundo a prefeitura. No momento, 60 estão desabrigadas, 57 desalojadas – sendo 42 em aluguel social, 12 abrigadas em hotel e 5 em abrigo público.

Governo do ES promete obra contra alagamentos

A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou que estão sendo tomadas as providências para a contratação da empresa que vai executar as obras de macrodrenagem em Guriri. A pasta explicou como devem ser as intervenções. De modo paliativo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está cedendo bombas para o município escoar a água acumulada. Confira a nota na íntegra:

"A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), informa que está adotando as providências para a contratação da empresa que executará as obras de drenagem e pavimentação nas Avenidas Esbertalina Barbosa Damiani, Espera Feliz e Avenida Gov. Eurico Vieira Rezende, no balneário de Guriri, no município de São Mateus.

A obra consiste na construção de galerias de grande porte que irão dar vazão às águas pluviais, levando a água do balneário para o rio Mariricu. O sistema é constituído de um grande tronco de escoamento de cerca de 4km de extensão de galerias com alta capacidade de drenagem, dotado de sistema de bombeamento.

O sistema de galerias, além de transportar as águas do balneário, possui uma capacidade interna de armazenamento de cerca de 40 mil metros cúbicos de água, que se dimensiona suficiente para a solução do problema na região Centro/Norte do balneário.

Estão previstas ainda duas outras fases: uma de microdrenagem, que consiste na interligação das diversas ruas a esse sistema tronco e uma outra fase de macrodrenagem, de grande porte, na região centro/sul do balneário.

Em razão da necessidade emergencial do momento no balneário, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), está cedendo ao município bombas para auxiliar no escoamento das águas. Técnicos irão dimensionar a necessidade de equipamentos e nesta quinta-feira (15), os equipamentos seguirão para o balneário para início de operação".

Conceição da Barra: maior acumulado e ruas inundadas

Chuva em Conceição da Barra deixa ruas alagadas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Com 99,8 mm de acumulado, Conceição da Barra teve o registro de alagamentos em vários pontos da cidade na noite de terça-feira (13).

Aracruz

Rua na localidade de Barra do Riacho tomada pela água Crédito: Reprodução/Defesa Civil Estadual

Foram registrados pontos de alagamentos na localidade de Barra do Riacho na noite de terça, local que já havia sido atingido pela chuva desde o mês passado. Aracruz foi o sétimo município onde mais choveu, com 68,31 mm.

Confira o acumulado em todo o ES: