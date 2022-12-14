Chuva forte deixa ruas inundadas em cidades do Norte e Noroeste do ES

A chuva que caiu no Espírito Santo nesta terça-feira (13) causou transtornos em algumas regiões. Entre os dez municípios capixabas onde mais choveu, seis são do Norte e Noroeste do Estado. As cidades que tiveram maior volume de chuva em 24h foram Conceição da Barra e São Mateus, de acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado às 6h desta quarta-feira (14). Os quase 100 mm registrados em cada uma deixaram ruas inundadas.
Conforme o boletim da Defesa Civil Estadual, há alertas de riscos de deslizamentos em Aracruz, Barra de São Francisco, São Mateus e Conceição da Barra. Também há possibilidade de alagamentos e inundações.
Em São Mateus, Guriri registra alagamentos
São Mateus tem sido bastante afetada pela chuva, com acumulado acima de 500 mm registrado desde novembro. Em 24h, até a manhã desta quarta-feira, foram 94 mm. Imagens mostram um ônibus de funcionários de uma empresa que ficou preso em uma rua alagada no balneário de Guriri, na manhã desta quarta.
A Prefeitura de São Mateus informou que construiu canais nos lados Norte e Sul de Guriri para a água escoar, mas o serviço não deu conta. Além disso, com o solo encharcado, o lençol freático não absorve mais. Segundo o município, está sendo feita a licitação para a obra de macrodrenagem, que deverá resolver o problema de alagamentos do Centro de Guriri e ruas adjacentes.
O boletim da Defesa Civil Estadual apontou que há também alagamentos nos bairros Centro e Eldorado. São 650 famílias atingidas e o número pode aumentar, segundo a prefeitura. No momento, 60 estão desabrigadas, 57 desalojadas – sendo 42 em aluguel social, 12 abrigadas em hotel e 5 em abrigo público.
Governo do ES promete obra contra alagamentos
A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) informou que estão sendo tomadas as providências para a contratação da empresa que vai executar as obras de macrodrenagem em Guriri. A pasta explicou como devem ser as intervenções. De modo paliativo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está cedendo bombas para o município escoar a água acumulada. Confira a nota na íntegra:
"A Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), informa que está adotando as providências para a contratação da empresa que executará as obras de drenagem e pavimentação nas Avenidas Esbertalina Barbosa Damiani, Espera Feliz e Avenida Gov. Eurico Vieira Rezende, no balneário de Guriri, no município de São Mateus.
A obra consiste na construção de galerias de grande porte que irão dar vazão às águas pluviais, levando a água do balneário para o rio Mariricu. O sistema é constituído de um grande tronco de escoamento de cerca de 4km de extensão de galerias com alta capacidade de drenagem, dotado de sistema de bombeamento.
O sistema de galerias, além de transportar as águas do balneário, possui uma capacidade interna de armazenamento de cerca de 40 mil metros cúbicos de água, que se dimensiona suficiente para a solução do problema na região Centro/Norte do balneário.
Estão previstas ainda duas outras fases: uma de microdrenagem, que consiste na interligação das diversas ruas a esse sistema tronco e uma outra fase de macrodrenagem, de grande porte, na região centro/sul do balneário.
Em razão da necessidade emergencial do momento no balneário, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN), está cedendo ao município bombas para auxiliar no escoamento das águas. Técnicos irão dimensionar a necessidade de equipamentos e nesta quinta-feira (15), os equipamentos seguirão para o balneário para início de operação".
Conceição da Barra: maior acumulado e ruas inundadas
Com 99,8 mm de acumulado, Conceição da Barra teve o registro de alagamentos em vários pontos da cidade na noite de terça-feira (13).
Aracruz
Foram registrados pontos de alagamentos na localidade de Barra do Riacho na noite de terça, local que já havia sido atingido pela chuva desde o mês passado. Aracruz foi o sétimo município onde mais choveu, com 68,31 mm.
Confira o acumulado em todo o ES:
- CONCEIÇÃO DA BARRA - 99.8 mm
- MARECHAL FLORIANO - 96.0 mm
- SÃO MATEUS - 94.0 mm
- BARRA DE SÃO FRANCISCO - 77.2 mm
- BOA ESPERANÇA - 74.2 mm
- VILA PAVÃO - 70.0 mm
- ARACRUZ - 68.31 mm
- VARGEM ALTA - 62.4 mm
- ANCHIETA - 59.6 mm
- SANTA TERESA - 58.67 mm
- PRESIDENTE KENNEDY - 58.4 mm
- NOVA VENÉCIA - 58.11 mm
- ÁGUA DOCE DO NORTE - 56.7 mm
- MIMOSO DO SUL - 51.0 mm
- VIANA - 50.0 mm
- CASTELO - 49.56 mm
- BOM JESUS DO NORTE - 44.4 mm
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 43.6 mm
- SÃO JOSÉ DO CALÇADO - 43.0 mm
- RIO NOVO DO SUL - 39.8 mm
- CARIACICA - 39.51 mm
- SERRA - 38.66 mm
- FUNDÃO - 37.82 mm
- MUQUI - 36.4 mm
- VILA VELHA - 34.34 mm
- MONTANHA - 34.0 mm
- JOÃO NEIVA - 33.54 mm
- IBATIBA - 32.8 mm
- COLATINA - 32.07 mm
- PONTO BELO - 31.8 mm
- APIACÁ - 31.8 mm