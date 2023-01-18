Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Conceição do Castelo

Família sofre com o desaparecimento de parente que sumiu em cachoeira no ES

Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está desaparecido desde o último domingo (15), quando visitava uma cachoeira no interior do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 jan 2023 às 21:32

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 21:32

A família de Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está sofrendo com a falta de informações dele. O homem desapareceu quando visitava uma cachoeira no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde do último domingo (15).
Família sofre com o desaparecimento do homem que caiu de pedra em cachoeira do ES
Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está desaparecido desde o último domingo (15) Crédito: Arquivo pessoal
Para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a sogra da vítima – que não teve o nome divulgado – disse que a família está muito abalada. “Foi uma surpresa receber notícia do desaparecimento, nós moramos há cerca de 5 km da cachoeira”, falou.
Ela contou, ainda, que no domingo ele foi à cachoeira para levar uns amigos de um sobrinho nosso para tirar fotos. "Rogério conhece bem a região, o sogro dele chegou a alertar por conta do perigo, mas ele disse que iria e voltava rápido”, comentou.
Segundo ela, o Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, amigo que estava junto com o Rogério, se desequilibrou. “Rogério foi tentar ajudar a segurar ele (Jadson), mas os dois caíram. Um caiu de um lado e um de outro”, explicou.
No final da tarde desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que encerrou as buscas por hoje e vai retomar amanhã (18). "Nós estamos procurando também, ajudando nas buscas”, pronunciou a família.

O acidente

O acidente aconteceu na tarde de domingo (15). Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, contou que estava com Rogério Vagner Soares, de 33, e os dois subiram em pedras até uma das quedas d'água para tirar foto, momento em que ele escorregou, caiu e bateu a cabeça.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Humberto Rocha, Jadson é de Linhares, e Rogério, de Conceição do Castelo, e o acidente ocorreu por volta de 12h30. Ele explicou que a cachoeira é alta, possui três quedas, e, devido às chuvas nos últimos dias, estava bem cheia.
“Eles subiram para tirar foto, foram na segunda queda. Um deles escorregou, caiu e bateu a cabeça. Foi retirado da água por populares, encaminhado para o hospital de Venda Nova e transferido para hospital de Vitória”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Conceição do Castelo.
O Corpo de Bombeiros informou que a corporação recebeu a informação no local de que os dois amigos haviam caído da pedra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, retirando-o da água e o levando ao hospital. Os militares realizaram buscas e não localizaram a segunda vítima. As buscas por Rogério Vagner ainda continuam.

Veja Também

Pai e filho morrem após carro bater em árvore na ES 472, em Conceição do Castelo

Preso suspeito de matar motorista de aplicativo em Conceição do Castelo

Acidente mata mulher e fere motorista na BR 262 em Conceição do Castelo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Conceição do Castelo Região Serrana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição
Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados