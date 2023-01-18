Família sofre com o desaparecimento de parente que sumiu em cachoeira no ES

A família de Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está sofrendo com a falta de informações dele. O homem desapareceu quando visitava uma cachoeira no interior de Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde do último domingo (15).

Rogério Vagner Soares, de 33 anos, está desaparecido desde o último domingo (15) Crédito: Arquivo pessoal

Para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a sogra da vítima – que não teve o nome divulgado – disse que a família está muito abalada. “Foi uma surpresa receber notícia do desaparecimento, nós moramos há cerca de 5 km da cachoeira”, falou.

Ela contou, ainda, que no domingo ele foi à cachoeira para levar uns amigos de um sobrinho nosso para tirar fotos. "Rogério conhece bem a região, o sogro dele chegou a alertar por conta do perigo, mas ele disse que iria e voltava rápido”, comentou.

Segundo ela, o Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, amigo que estava junto com o Rogério, se desequilibrou. “Rogério foi tentar ajudar a segurar ele (Jadson), mas os dois caíram. Um caiu de um lado e um de outro”, explicou.

No final da tarde desta terça-feira (17), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que encerrou as buscas por hoje e vai retomar amanhã (18). "Nós estamos procurando também, ajudando nas buscas”, pronunciou a família.

O acidente

O acidente aconteceu na tarde de domingo (15). Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, contou que estava com Rogério Vagner Soares, de 33, e os dois subiram em pedras até uma das quedas d'água para tirar foto, momento em que ele escorregou, caiu e bateu a cabeça.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Humberto Rocha, Jadson é de Linhares, e Rogério, de Conceição do Castelo, e o acidente ocorreu por volta de 12h30. Ele explicou que a cachoeira é alta, possui três quedas, e, devido às chuvas nos últimos dias, estava bem cheia.

“Eles subiram para tirar foto, foram na segunda queda. Um deles escorregou, caiu e bateu a cabeça. Foi retirado da água por populares, encaminhado para o hospital de Venda Nova e transferido para hospital de Vitória”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Conceição do Castelo.