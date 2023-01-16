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Conceição do Castelo

Amigos caem de pedra em cachoeira no ES e um deles está desaparecido

Os dois caíram quando estavam em uma pedra tirando foto, neste domingo (15); Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, foi retirado da água por populares e Rogério Vagner Soares, de 33, sumiu
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2023 às 15:13

Publicado em 16 de Janeiro de 2023 às 15:13

Dois amigos sofreram um acidente quando estavam visitando uma cachoeira no interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, contou que estava com Rogério Vagner Soares, de 33, e os dois subiram em pedras até uma das quedas d'água para tirar foto, momento em que ele escorregou, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo outro homem, que desapareceu.
Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Humberto Rocha, Jadson é de Linhares, e Rogério, de Conceição do Castelo, e o acidente ocorreu por volta de 12h30. Ele explicou que a cachoeira é alta, possui três quedas, e, devido às chuvas nos últimos dias, estava bem cheia.
“Eles subiram para tirar foto, foram na segunda queda. Um deles escorregou, caiu e bateu a cabeça. Foi retirado da água por populares, encaminhado para o hospital de Venda Nova e transferido para hospital de Vitória”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Conceição do Castelo.
Bombeiros fazem busca por homem desaparecido em cachoeira
Bombeiros fazem busca por homem desaparecido em cachoeira Crédito: Humberto Rocha
O Corpo de Bombeiros informou que a corporação recebeu a informação no local de que os dois amigos haviam caído da pedra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, retirando-o da água e o levando ao hospital. Os militares realizaram buscas e não localizaram a segunda vítima. As buscas por Rogério Vagner seguem nesta segunda-feira (16)

Bombeiros fazem busca por homem desaparecido em cachoeira

O local

A Cachoeira da Fumaça e um dos pontos turísticos de Conceição do Castelo e fica na localidade de Viçosa, há dois quilômetros da sede. É considerada, segundo dados da prefeitura, como a cachoeira mais bonita da cidade e com a maior queda de água devido ao grande contraforte rochoso que a envolve.
No início da noite desta segunda-feira (16), a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que "as buscas foram encerradas hoje (16) é serão retomadas amanhã (17). A vítima ainda não foi encontrada".

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