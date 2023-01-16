Amigos caem de pedra em cachoeira no ES e um deles está desaparecido

Dois amigos sofreram um acidente quando estavam visitando uma cachoeira no interior de Conceição do Castelo , na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, contou que estava com Rogério Vagner Soares, de 33, e os dois subiram em pedras até uma das quedas d'água para tirar foto, momento em que ele escorregou, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros realiza buscas pelo outro homem, que desapareceu.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Humberto Rocha, Jadson é de Linhares, e Rogério, de Conceição do Castelo, e o acidente ocorreu por volta de 12h30. Ele explicou que a cachoeira é alta, possui três quedas, e, devido às chuvas nos últimos dias, estava bem cheia.

“Eles subiram para tirar foto, foram na segunda queda. Um deles escorregou, caiu e bateu a cabeça. Foi retirado da água por populares, encaminhado para o hospital de Venda Nova e transferido para hospital de Vitória”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Conceição do Castelo.

Bombeiros fazem busca por homem desaparecido em cachoeira Crédito: Humberto Rocha

O Corpo de Bombeiros informou que a corporação recebeu a informação no local de que os dois amigos haviam caído da pedra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o jovem, retirando-o da água e o levando ao hospital. Os militares realizaram buscas e não localizaram a segunda vítima. As buscas por Rogério Vagner seguem nesta segunda-feira (16)

Bombeiros fazem busca por homem desaparecido em cachoeira

O local

A Cachoeira da Fumaça e um dos pontos turísticos de Conceição do Castelo e fica na localidade de Viçosa, há dois quilômetros da sede. É considerada, segundo dados da prefeitura, como a cachoeira mais bonita da cidade e com a maior queda de água devido ao grande contraforte rochoso que a envolve.