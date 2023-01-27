Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Princípio da insignificância

Entenda o que fez delegado liberar suspeita de roubar comércio em Vitória

Trata-se do entendimento de que um crime não é considerado grave o suficiente para uma intervenção penal. Furto aconteceu em um supermercado de Vitória nessa quarta-feira (25)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 jan 2023 às 06:16

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 06:16

Perim é o supermercado mais lembrando no Premio Gazeta 2021
Suspeita foi detida após furtar itens de superemercado na Mata da Praia e liberada pela Polícia Civil Crédito: Perim/Divulgação
Após furtar produtos de um supermercado de Vitória nessa quarta-feira (25), uma mulher de 48 anos foi liberada pela Polícia Civil com base no "princípio da insignificância". Desconhecido por muitas pessoas, esse conceito – também chamado de bagatela – levanta dúvidas sobre sua funcionalidade e em quais casos pode ser aplicado.
Mas no que ele consiste? Segundo o advogado criminalista Flávio Guercio, trata-se do entendimento de que um crime não é considerado grave o suficiente para uma intervenção penal. Além de furtos pequenos, podem ser aplicados ainda em casos de peculatos e agressões como beliscão e palmadas.
Em termos gerais, são condutas irrisórias que geram volume desnecessário no Judiciário, colaborando para a demora de julgamentos de casos que, de fato, têm relevância. Também faz com que servidores, desembargadores, juízes, entre outros, "gastem forças" nesses casos, enquanto poderiam se dedicar com mais atenção a outros processos importantes.
Produtos que foram encontrados com mulher de 48 anos na Mata da Praia, em Vitória
Produtos que foram encontrados com mulher de 48 anos na Mata da Praia, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
"Basicamente, é como se aquela conduta não fosse um crime. Apesar de parecer uma 'brecha', as situações são muito bem analisadas, levando em conta uma série de informações previamente apuradas. Elas também devem cumprir alguns pré-requisitos", explicou.

Pré-requisitos e reincidência 

Flavio destacou pelo menos três fatores levados em conta: não representar um perigo social, ser uma conduta pouco (ou nada) ofensiva e com uma lesão jurídica inofensiva. Neste caso, a situação do indivíduo, além das circunstâncias do fato, são determinantes para o julgamento da autoridade.
"Antigamente, a 'insignificância' não era aplicada se a pessoa fosse reinicidente de algum cime. Mas, atualmente, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o STJ (Superior Tribunal de Justiça) têm se posicionado a favor desse princípio – lógico, caso esses pré-requisitos sejam atendidos", afirmou.
O STF considera como crimes incompatíveis com o princípio da insignificância os crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa, tráfico de drogas e de falsificação.

Caso a caso 

O advogado criminalista Brendow Alves Gama avaliou ainda que o entendimento varia entre as autoridades e que cada história deve ser analisada de perto. Há casos, por exemplo, em que um processo inteiro pode correr, mas o juiz entender no último momento que a ação foi de pouco impacto.

Veja Também

Casagrande confirma apoio a Marcelo Santos e quer chapa única na Assembleia

"Normalmente, isso é concedido a pessoas que estão em situação de rua, não podem se alimentar e acabam cometendo pequenos furtos para sobreviver. E problemas sociais não se resolvem de um dia para o outro. Mas elas precisam comer. Quando há um furto de uma barra de cereal, uma fruta, mostra-se desproporcional uma punição mais grave", apontou.
O especialista salientou ainda que é possível que algumas pessoas acreditem na impunidade e se sintam incentivadas a praticar atos criminosos, mas que esse instrumento é importante para a manutenção do Direito Penal.
"Ainda mais hoje, nesse mundo tecnológico. A pessoa pode olhar essa situação e entender que sairá ilesa. Acontece. Mas precisamos frisar que tal conceito não pode ser considerado uma 'brecha'", ressaltou.

Veja Também

Feira de rochas ornamentais no ES deve gerar mais de R$ 1 bi em negócios

"Missão impossível": ladrão invade farmácia pelo teto em Linhares

Viação Grande Vitória deve R$ 82 milhões a mais de 800 credores no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Justiça Vitória (ES) Jurídico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados