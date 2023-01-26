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Câmera flagrou

"Missão impossível": ladrão invade farmácia pelo teto em Linhares

O homem invadiu uma farmácia no bairro Araçá, em Linhares. O flagra feito por uma câmera de videomonitoramento  mostra ele descendo pelo teto e furtando o local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 jan 2023 às 19:09

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 19:09

Um homem invadiu uma farmácia pelo teto e furtou o comércio no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O flagra feito por uma câmera de videomonitoramento parece cena de filme. As imagens mostram primeiro os pés pendurados do suspeito aparece, enquanto ele desce lentamente por um buraco feito no teto, e depois começa a furtar objetos da farmácia.
O caso ocorreu na madrugada do último dia 5 de janeiro, no entanto, o dono do estabelecimento só registrou a ocorrência na polícia nesta quinta-feira (26).
O vídeo mostra que o homem consegue descer em cima de uma prateleira. Ele reaparece momentos depois com uma sacola com itens furtados e consegue subir em uma estrutura e foge pelo buraco no teto novamente.
O dono informou que o suspeito cortou um pedaço do forro de PVC que cobre o teto do local, e conseguiu entrar. Segundo ele, além de itens da farmácia, o suspeito também levou o dinheiro que estava no caixa.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Linhares e não há outras informações que possam ser divulgadas.
A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
Sobre a segurança na região, a Polícia Militar afirmou que o bairro conta com patrulhamento preventivo dia e noite. Além disso, ações estratégicas como ponto base e cercos táticos, são realizadas diariamente na região, de forma estratégica.
“A PM ressalta que deve sempre ser acionada, via Ciodes (190), em casos de suspeita ou ocorrência de crime em andamento para que viatura mais próxima seja deslocada mais rapidamente até o endereço do fato, além de possibilitar que o comando regional tenha melhor conhecimento sobre as áreas mais sensíveis e planejar ações conforme as demandas do local. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, diz a nota.

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