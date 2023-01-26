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Mercado

Feira de rochas ornamentais no ES deve gerar mais de R$ 1 bi em negócios

Encontro mundial do setor deve atrair cerca de 20 mil pessoas para conferir mais de mil variedades de rochas que serão expostas por 300 marcas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:55

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:55

Vitória Stone fair 2020
Entrada da Vitória Stone Fair 2020, última edição realizada do evento Crédito: Mônica Zorzanelli
De volta após três anos de hiato por causa da pandemia da Covid-19, a Vitória Stone Fair deve gerar mais R$ 1 bilhão em negócios. O evento realizado no Espírito Santo é considerado a maior feira de pedras ornamentais da América Latina e deve atrair cerca de 20 mil pessoas de mais de 60 países.
A Vitoria Stone Fair será realizado de 07 a 10 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Estão confirmados estandes das 300 marcas expositoras nacionais e internacionais. São representantes das indústrias de extração, processamento e distribuição de rochas naturais, fornecedores de máquinas, equipamentos, ferramentas, insumos e serviços.
Apresentada oficialmente nesta quinta-feira (26) para a imprensa, a edição 2023 da Stone Fair permitirá aos visitantes conferir as máquinas de última geração tecnológica utilizadas nas indústrias de extração e também de beneficiamento, uma forma de apresentar novidades às empresas para se tornarem mais competitivas.
Maior estado exportador de rochas do Brasil, responsável por quase 82% do faturamento do país, o Espírito Santo exportou em 2022 um total de U$ 1,05 bilhão. Referência mundial, o Estado também é líder na produção nacional de rochas.

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Essa potencialidade será exibida na feira, conhecida mundialmente por expor a rica diversidade de granitos clássicos e exóticos brasileiros e estrangeiros, mármores, ardósias e quartzitos e outros materiais. Serão mais de mil variedades de rochas expostas.
Neste ano, a feira terá espaços especiais para facilitar o fechamento de negócios entre as marcas. São 30 mil metros quadrados divididos em dois pavilhões interno e externo, segmentados em nicho de mercado. Os expositores são de todo o Brasil, e países como China, Espanha, Itália e Turquia, além da inclusão de 40 novas empresas que vão participar pela primeira vez.
A Vitoria Stone Fair é promovida pelo Sindirochas e Cetemag com apoio do Centrorochas. A realização é da Milanez & Milaneze

Serviço

  • Vitoria Stone Fair 2023
  • Data: de 07 a 10 de fevereiro
  • Horário: de terça a quinta-feira – 10h às 18h | sexta-feira – 10h às 16h
  • Informações, programação e credenciamento:  vitoriastonefair.com.br

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