Turismo de eventos: uma solução e um desafio para o ES

Novo ano, uma velha solução e uma antiga cobrança: um grande centro de convenções para o Espírito Santo chamar de seu. O turismo brasileiro reencontrou o caminho do crescimento graças, sobretudo, ao turismo, cujo objetivo central são os negócios e eventos.

Quando a experiência das feiras e congressos decolaram no Brasil, locais cada vez mais estruturados foram sendo construídos. Quem saiu na frente colhe até hoje os louros: São Paulo, Rio de Janeiro, Gramado, Salvador, João Pessoa, Natal, Manaus, Fortaleza, Recife e por aí vai. Falta a gente.

A literatura econômica é tácita ao afirmar que o turismo de eventos é um ramo de atividade recente e dinâmico que está crescendo e amadurecendo com grande rapidez. E mais: tem um quê de solução comercial, uma vez que minimiza os efeitos da sazonalidade - esse terror para o setor - e por ocorrer independentemente da existência de atrativos naturais e culturais.

Não que seja uma dor do Espírito Santo, que brilha aos olhos de Pedra Azul a Itaúnas, das paneleiras de Goiabeiras ao Convento da Penha. Ou seja: temos ainda mais motivos para atrair os negócios, seus eventos e frequentadores, a apenas uma hora de voo de grandes polos emissões do Sudeste.

Vale separar o joio do trigo: aqui não se fala de grandes espaços que caibam eventos. E sim de um centro de convenções com tudo que ele precisa ter: proximidade com o aeroporto, grandes bolsões de estacionamento, bom sinal de conexão de internet, e uma arquitetura multidisciplinar, que consiga abarcar as mais diversas demandas do mundo do turismo de negócios: plateias, estandes, palestras, shows, exposições e toda sorte de atrações.

Turismo de negócios Crédito: Pixabay

Os números dessa demanda falam por si só. A tecnologia a favor desse turismo vem ao encontro da retomada de eventos e feiras presenciais pós-pandemia. A pesquisa “Tomada de Informações – Impacto Coronavírus em Viagens e Eventos Corporativos”, realizada pela Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas, constatou que 64,77% dos entrevistados pretendem realizar todos os tipos de encontros (virtual, presencial e híbrido) ao longo deste ano e 42,67% disseram que já estão promovendo ações presenciais.

Temos tudo para surfar nessa onda. Segundo dados da Fundação Brasileira de Conventions & Visitors Bureaux, os destinos dos viajantes a negócios e eventos são em maior parte na região sudeste, visto que é a região onde se concentram a maior parte da sede das empresas e o fluxo de capital do país. Esses turistas, inclusive, injetam um grande volume de capital nos pólos turísticos, uma vez que, em sua grande maioria, possuem alto poder aquisitivo.