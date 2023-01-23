Veja a lista das profissões que estarão em alta em 2023 e os salários

Profissionais com capacidade de gestão são muito valorizados pelas empresas Crédito: Freepick

Coordenador de produção, engenheiro de melhoria contínua, diretor de qualidade, gerente de recursos humanos e gerente de análise de dados. Essas são algumas profissões que estarão em alta no mercado de trabalho em 2023. De acordo com o cargo, o salário pode chegar a R$ 80 mil mensais.

A listagem faz parte de um levantamento realizado pelos consultores da Page Executive, Michael Page, Page Personnel, Page Interim, Page Outsourcing e Page PCD. O material traz as profissões com maior possibilidade de demanda a partir de análises de mercado e tendências de contratações das empresas.

A consultoria listou os perfis mais procurados pelo mercado de trabalho, contemplando os cargos executivos, média e alta gerência, níveis técnico e de suporte à gestão, entre 14 setores de todo o Brasil.

O diretor-executivo do PageGroup, Lucas Oggiam, ressalta que as empresas estão procurando profissionais que possam contribuir com uma gestão mais eficaz, na melhoria da produtividade e na expansão de negócios.

“Passado o período de pandemia, chegou a hora de ter um olhar mais atento para a operação. É nessa direção que boa parte das companhias deve se orientar, buscando as melhores formas de administrar seu negócio. Para que esse plano se concretize, elas vão buscar profissionais que consigam colocar essa estratégia em ação. O profissional que tiver um perfil com visão mais estratégica, habilidade em negociação, expansão de negócios e experiência em gestão deve ser mais procurado”, ressalta.

A psicóloga e membro do Comitê de Conteúdo Qualificado de Carreira, RH, Governança, Riscos & Compliance do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), Gisélia Freitas, comenta que, com as constantes mudanças no mercado de trabalho, são percebidas variações nas profissões que ganham destaque.

“Profissões ligadas às práticas de ESG, que têm relação com sustentabilidade, tudo o que está ligado com o meio ambiente está em alta. Profissionais que queiram trabalhar nisso têm de entender, estudar o tema porque ainda é uma área ainda pouco debatida. No agronegócio também há muitas oportunidades, as que estão voltadas para a inovação”, comenta.

CONFIRA A LISTA

BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS

Gerente de Fusões e Aquisições (M&A)

O que faz: responsável por liderar acordos de compra de uma empresa por outra ou fusões entre companhias.

responsável por liderar acordos de compra de uma empresa por outra ou fusões entre companhias. Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil



Analista de Back Office (Fundos de Investimentos)

O que faz: responsável por executar as operações de investimentos dos fundos.

responsável por executar as operações de investimentos dos fundos. Salário: R$ 5,5 mil a R$ 15 mil



ENGENHARIA E MANUFATURA

Coordenador de Produção

O que faz: são responsáveis pela estrutura fabril, garantem a produtividade da área, mantendo a qualidade dos processos e dos produtos.

são responsáveis pela estrutura fabril, garantem a produtividade da área, mantendo a qualidade dos processos e dos produtos. Salário: R$ 10 mil a R$ 15 mil



Engenheiro de Melhoria Contínua

O que faz: responsável por todo tipo de análise para identificação de potenciais problemas e apresentação de propostas de solução e melhoria.

responsável por todo tipo de análise para identificação de potenciais problemas e apresentação de propostas de solução e melhoria. Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil



Gerente de Operações

O que faz: são responsáveis pela implementação de processos e gestão de áreas ligadas à operação em geral.

são responsáveis pela implementação de processos e gestão de áreas ligadas à operação em geral. Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil



Supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento (setor alimentício)

O que faz: responsáveis pela área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma empresa, buscando soluções e inovações para seus clientes.

responsáveis pela área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma empresa, buscando soluções e inovações para seus clientes. Salário: R$ 10 mil a R$ 15 mil



Engenheiro de Qualidade

O que faz: profissional de extrema importância para as empresas e indústrias, podendo atuar em diferentes áreas dentro da própria operação.

profissional de extrema importância para as empresas e indústrias, podendo atuar em diferentes áreas dentro da própria operação. Salário: R$ 7,5 mil a R$ 11 mil



Gerente de Produto

O que faz: profissional responsável por liderar o time de desenvolvimento de novos produtos também dos projetos de melhoria dos produtos correntes.

profissional responsável por liderar o time de desenvolvimento de novos produtos também dos projetos de melhoria dos produtos correntes. Salário: R$ 18 mil a R$ 23 mil



Gerente de Manutenção

O que faz: profissional responsável por acompanhar e garantir a maior disponibilidade possível da fábrica. Responsável pelos indicadores de manutenção e de ferramentas de melhoria dentro da área.

profissional responsável por acompanhar e garantir a maior disponibilidade possível da fábrica. Responsável pelos indicadores de manutenção e de ferramentas de melhoria dentro da área. Salário: R$ 18 mil a R$ 25 mil



AGRONEGÓCIO

Gerente Agrícola

O que faz: são os principais responsáveis por toda a estrutura agrícola, desde o plantio até a colheita.

são os principais responsáveis por toda a estrutura agrícola, desde o plantio até a colheita. Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil



Gerente de Unidade

O que faz: são os principais responsáveis por toda a estrutura industrial das unidades do setor agro.

são os principais responsáveis por toda a estrutura industrial das unidades do setor agro. Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil



Gerente de Compras (commodities agrícolas)

O que faz: atuação estratégica em compras de materiais da categoria de commodities agrícolas, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado, com planos táticos de gestão e negociação de suprimentos.

atuação estratégica em compras de materiais da categoria de commodities agrícolas, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado, com planos táticos de gestão e negociação de suprimentos. Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil



ESG

Diretor de Sustentabilidade (CSO)

O que faz: responsável pelas políticas de governança e ações sociais das corporações.

responsável pelas políticas de governança e ações sociais das corporações. Salário: R$ 40 mil a R$ 60 mil



MARKETING/DIGITAL

Líder de Marketing América Latina

O que faz: responsável pelo posicionamento da marca por meio de ações de comunicação, campanhas de performance e mídias sociais, gestão de comunidades, conteúdo e influenciadores, estratégia de relações públicas etc.

responsável pelo posicionamento da marca por meio de ações de comunicação, campanhas de performance e mídias sociais, gestão de comunidades, conteúdo e influenciadores, estratégia de relações públicas etc. Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil



Gerente de Conteúdo

O que faz: lidera a estratégia de conteúdo digital das empresas, marcas ou produtos.

lidera a estratégia de conteúdo digital das empresas, marcas ou produtos. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil



Líder de Crescimento

O que faz: responsável pela estratégia de crescimento da empresa por meio da aquisição de clientes e usuários, assim como ativando e retendo os atuais, garantindo a melhor e mais completa jornada de compras.

responsável pela estratégia de crescimento da empresa por meio da aquisição de clientes e usuários, assim como ativando e retendo os atuais, garantindo a melhor e mais completa jornada de compras. Salário: R$ 25 mil a R$ 45 mil



Gerente de Martech

O que faz: concilia profundos conhecimentos em marketing e tecnologia com o intuito de garantir que o conteúdo digital gerado nos mais diversos canais alcance o mais alto nível de desempenho.

concilia profundos conhecimentos em marketing e tecnologia com o intuito de garantir que o conteúdo digital gerado nos mais diversos canais alcance o mais alto nível de desempenho. Salário: R$ 17 mil a R$ 30 mil

FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

Diretor de Finanças - CFO (Chief Financial Officer)

O que faz: mais do que ter a atribuição de todas as subáreas de finanças, é um parceiro do negócio. Faz os números conversarem com a organização, sendo o plano de fundo para definição da estratégia e do negócio.

mais do que ter a atribuição de todas as subáreas de finanças, é um parceiro do negócio. Faz os números conversarem com a organização, sendo o plano de fundo para definição da estratégia e do negócio. Salário: R$ 40 mil a R$ 65 mil



Controller

O que faz: perfil de controle (seja custo, despesa ou receita), atuação com foco em resultados e acompanhamento de áreas, trazendo maior interação entre elas. Costuma ser o braço direito da liderança.

perfil de controle (seja custo, despesa ou receita), atuação com foco em resultados e acompanhamento de áreas, trazendo maior interação entre elas. Costuma ser o braço direito da liderança. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil



Gerente de Análise e Planejamento Financeiro (FP&A)

O que faz: tem como principal característica analisar, consolidar e reportar os resultados financeiros de uma empresa, além de auxiliar CFOs, CEOs e diretores na tomada de decisões estratégicas.

tem como principal característica analisar, consolidar e reportar os resultados financeiros de uma empresa, além de auxiliar CFOs, CEOs e diretores na tomada de decisões estratégicas. Salário: R$ 16 mil a R$ 27 mil



Gerente de Planejamento Tributário

O que faz: racionaliza e traduz as melhores oportunidades de atuação tributária para a rotina dos times fiscais e demais impactados dentro da empresa.

racionaliza e traduz as melhores oportunidades de atuação tributária para a rotina dos times fiscais e demais impactados dentro da empresa. Salário: R$ 18 mil a R$ 35 mil



SAÚDE & LIFE SCIENCES

Gerente de Assuntos Regulatórios

O que faz: desempenha um papel essencial para as liberações de produtos comercializáveis na área humana ou para saúde animal.

desempenha um papel essencial para as liberações de produtos comercializáveis na área humana ou para saúde animal. Salário: R$ 29 mil a R$ 35 mil



Diretor de Inteligência Estratégica e para Novos Negócios

O que faz: atua com informações para vendas consistentes e de forma inteligente.

atua com informações para vendas consistentes e de forma inteligente. Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil



Gerente de sucesso do cliente (Gerente de Relacionamento)

O que faz: profissional voltado ao sucesso do cliente (seja o cliente final ou fontes pagadoras), responsável pelo desenvolvimento dos relacionamentos com clientes e a promoção da retenção e da fidelização dele (acompanhando a jornada do cliente).

profissional voltado ao sucesso do cliente (seja o cliente final ou fontes pagadoras), responsável pelo desenvolvimento dos relacionamentos com clientes e a promoção da retenção e da fidelização dele (acompanhando a jornada do cliente). Salário: R$ 22 mil a R$ 28 mil



Gerente de marketing de produto (Medical Devices e Farmacêutica)

O que faz: responsável pela comunicação com time global ou local para implementação de novos projetos, seja para lançamentos de novos produtos ou para o portfólio já existentes e suas ações específicas.

responsável pela comunicação com time global ou local para implementação de novos projetos, seja para lançamentos de novos produtos ou para o portfólio já existentes e suas ações específicas. Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil



CEO de Hospital (Presidente de Hospital)

O que faz: responsável pela liderança do hospital, cuidando da relação e imagem com clientes e demais instituições envolvidas.

responsável pela liderança do hospital, cuidando da relação e imagem com clientes e demais instituições envolvidas. Salário: R$ 50 mil a R$ 80 mil



RH

Business Partner

O que faz: responsável por identificar e implementar soluções de RH para garantir a aderência à estratégia, políticas e procedimentos da empresa, incluindo aquisição e desenvolvimento de talentos, estratégias e política de remuneração e benefícios e desenvolvimento de carreira.

responsável por identificar e implementar soluções de RH para garantir a aderência à estratégia, políticas e procedimentos da empresa, incluindo aquisição e desenvolvimento de talentos, estratégias e política de remuneração e benefícios e desenvolvimento de carreira. Salário: R$ 18 mil a R$ 28 mil



Gerente de Recursos Humanos

O que faz: tem o objetivo de estruturar e acompanhar as estratégias de pessoas da organização.

tem o objetivo de estruturar e acompanhar as estratégias de pessoas da organização. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil



Gerente de Projetos de Recursos Humanos

O que faz: realiza o planejamento das iniciativas estratégicas de RH que estão alinhadas ao desenvolvimento do negócio, principalmente em grandes empresas.

realiza o planejamento das iniciativas estratégicas de RH que estão alinhadas ao desenvolvimento do negócio, principalmente em grandes empresas. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil



Líder de Aquisição e Administração de Talentos

O que faz: estruturar e implementar a estratégia de atração e desenvolvimento de pessoas da empresa, passando por onboarding, gestão de carreira, gestão de desempenho, plano de sucessão, entre outras funções.

estruturar e implementar a estratégia de atração e desenvolvimento de pessoas da empresa, passando por onboarding, gestão de carreira, gestão de desempenho, plano de sucessão, entre outras funções. Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil



Especialista de Remuneração e Benefícios

O que faz: responsável por desenhar e liderar a estratégia de remuneração e benefícios, revisão de tabelas salariais, estruturação de incentivo de curto e longo prazo.

responsável por desenhar e liderar a estratégia de remuneração e benefícios, revisão de tabelas salariais, estruturação de incentivo de curto e longo prazo. Salário: R$ 13 mil a R$ 20 mil



LOGÍSTICA

Comprador

O que faz: São responsáveis por identificar e desenvolver fornecedores, visando a garantir a qualidade dos produtos e serviços, fazendo negociações que tragam redução de custos.

São responsáveis por identificar e desenvolver fornecedores, visando a garantir a qualidade dos produtos e serviços, fazendo negociações que tragam redução de custos. Salário: R$ 8 mil a R$ 15 mil



Gerente de Compras

O que faz: atuação estratégica em compras, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado e planos táticos de gestão de suprimentos.

atuação estratégica em compras, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado e planos táticos de gestão de suprimentos. Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil



Gerente de Planejamento e Demanda (S&OP)

O que faz: gestão do planejamento de demanda, garantindo a eficiência operacional e atendimento das necessidades comerciais.

gestão do planejamento de demanda, garantindo a eficiência operacional e atendimento das necessidades comerciais. Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Gerente de Dados & Análises

O que faz: responsável por liderar as equipes que trabalham com engenharia, arquitetura e análise dos dados, gerando insights e estratégias de negócio baseadas em dados reais.

responsável por liderar as equipes que trabalham com engenharia, arquitetura e análise dos dados, gerando insights e estratégias de negócio baseadas em dados reais. Salário: R$ 22 mil a R$ 35 mil



Gerente de Engenharia de Software

O que faz: responsável pelo time de desenvolvimento de software e pelo roteiro de novos produtos.

responsável pelo time de desenvolvimento de software e pelo roteiro de novos produtos. Salário: R$ 20 ml a R$ 35 mil



Especialista em Segurança da Informação (Cybersecurity)

O que faz: os profissionais de segurança desempenham um papel de suma importância nas empresas, que estão se tornando cada vez mais digitais.

os profissionais de segurança desempenham um papel de suma importância nas empresas, que estão se tornando cada vez mais digitais. Salário: R$ 16 mil a R$ 28 mil



Especialista em Metodologia (Scrum Master)

O que faz: responsável em garantir que as boas práticas e cerimônias sejam executadas, ou seja, o Scrum Master promove e conduz projetos para que sejam entregues conforme o planejado, assim como atender o nível de serviço que foi pré-estabelecido com seus clientes.

responsável em garantir que as boas práticas e cerimônias sejam executadas, ou seja, o Scrum Master promove e conduz projetos para que sejam entregues conforme o planejado, assim como atender o nível de serviço que foi pré-estabelecido com seus clientes. Salário: R$ 12 mil a R$ 17 mil



Engenheiro de Software

O que faz: é um programador de computador ou desenvolvedor de software que determina quais processos e tecnologias as equipes de desenvolvimento devem utilizar.

é um programador de computador ou desenvolvedor de software que determina quais processos e tecnologias as equipes de desenvolvimento devem utilizar. Salário: R$ 15 mil a R$ 19 mil



VENDAS

Gerente de Comercialização – Energia

O que faz: responsável por toda a área comercial e de vendas, desenhando desde a estratégia até a gestão de contas e negociações contratuais, visando ganho de participação de mercado e crescimento.

responsável por toda a área comercial e de vendas, desenhando desde a estratégia até a gestão de contas e negociações contratuais, visando ganho de participação de mercado e crescimento. Salário: R$ 17 mil a R$ 25 mil



Líder de Vendas (Gerência ou Diretoria)

O que faz: Cuida da definição da estratégia, ida ao mercado, estruturação de time, metas e processos.

Cuida da definição da estratégia, ida ao mercado, estruturação de time, metas e processos. Salário: R$ 20 mil a R$ 40 mil (+ comissões, dependendo do tamanho da estrutura)



Executivo de Vendas

O que faz: Sua função principal é entender as necessidades, dores e vontades do cliente e traduzi-las para uma solução de prateleira ou personalizada, a depender do perfil do produto.

Sua função principal é entender as necessidades, dores e vontades do cliente e traduzi-las para uma solução de prateleira ou personalizada, a depender do perfil do produto. Salário: R$ 7 mil a R$ 35 mil (+ comissões, dependendo do porte da empresa)



VAREJO

Gerente Comercial para Franquias

O que faz: é responsável pelo canal de franquias, desde a expansão até a gestão dos resultados no dia a dia.

é responsável pelo canal de franquias, desde a expansão até a gestão dos resultados no dia a dia. Salário: R$ 15 mil a R$ 35 mil



Gerente de Logística

O que faz: responsável pela cadeia de suprimentos dentro do varejo, onde muitas vezes pode acumular a função de planejamento do fornecimento com a operação logística, incluindo o dia a dia nos centros de distribuição e também a rede de transportes.

responsável pela cadeia de suprimentos dentro do varejo, onde muitas vezes pode acumular a função de planejamento do fornecimento com a operação logística, incluindo o dia a dia nos centros de distribuição e também a rede de transportes. Salário: R$ 18 mil a R$ 30 mil



SEGUROS

Atuário

O que faz: especialista em avaliar e administrar riscos; qualificado para identificar, analisar, mensurar/quantificar, eliminar, prevenir, mitigar, transferir, monitorar eventos que possam ter alguma consequência financeira adversa para pessoas ou empresas.

especialista em avaliar e administrar riscos; qualificado para identificar, analisar, mensurar/quantificar, eliminar, prevenir, mitigar, transferir, monitorar eventos que possam ter alguma consequência financeira adversa para pessoas ou empresas. Salário: R$ 5 mil a R$ 30 mil



FINTECHS

Desenvolvimento de Negócios/ Executivo de Contas