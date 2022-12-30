Como cuidar da saúde mental e ter uma carreira mais leve em 2023

Flávio Ferreira, empresário Crédito: Acervo pessoal

Síndrome de burnout, estresse, depressão e ansiedade. Nunca se falou tanto dessas doenças e sobre a importância de cuidar da saúde mental para ter uma vida mais equilibrada. A qualidade de vida passou a ser prioridade para diversos profissionais para trazer mais leveza em suas carreiras e, claro, evitar as consequências graves que podem acontecer na vida pessoal. Então, que tal começar 2023 de uma maneira diferente?

A jornalista Aline Pagotto sofre com crises de ansiedade desde que era mais nova. Tudo era motivo para que o emocional da profissional ficasse alterado e os reflexos eram percebidos, por exemplo, nas unhas roídas. Há dois anos ela começou a fazer terapia para entender e respeitar os processos da vida.

"O atendimento com o psicólogo me ajudou a me tornar mais ‘leve’ comigo e com as outras pessoas que também sofriam com meu comportamento. Além disso, passei a frequentar a academia, a correr no calçadão e fazer Muay Thay. Percebi que estas eram formas de extravasar a ansiedade e o estresse no trabalho. Também cuido da minha espiritualidade" Aline Pagotto - Jornalista

Aline Pagotto e seus filhos de quatro patas Crédito: Acervo pessoal

Empresário há mais de 20 anos, Flávio Ferreira tinha várias empresas até 2011 e chegou a perder a saúde por conta do excesso de trabalho. Diagnosticado com depressão, ele precisou repensar o estilo de vida e adotar novos hábitos para não voltar a adoecer.

“Precisei cuidar da saúde até para tomar um novo rumo empresarial. Com a minha experiência, passei a dar monitoria para ajudar outras pessoas. Acredito que é possível ser bem sucedido sem precisar trabalhar 12 horas por dia, reservando tempo para família e outras atividades”, comenta.

Ferreira está atento à espiritualidade, pois acredita na necessidade de se comunicar e estabelecer uma conexão com algo superior a gente.



"O cuidado com a saúde mental e intelectual devem estar sempre presente em nossas vidas para manter a produtividade. Hoje faço a gestão do meu tempo para levar e buscar minha filha na escola, ir ao cinema e à praia e fazer atividade física. Quando estou trabalhando fico 100% focado. O autocuidado passou a ser uma filosofia de vida" Flávio Ferreira - Empresário

A diretora de operações na Apex e diretora de programas estruturados do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef), Ana Paula França, ressalta que cuidar da saúde mental é a principal ferramenta para viver melhor e não chegar à exaustão.

Ana Paula França, executiva da Apex Crédito: Acervo pessoal

“O autoconhecimento é essencial para conhecer os limites, desejos, ambições, além de saber qual caminho seguir e quando chega a hora de parar. Meditação, terapia e leitura, por exemplo, melhoram a vida em tudo. Além disso, o contato com a natureza ajuda a recarregar as energias”, indica.

O que dizem os especialistas

A depressão é a principal causa da incapacidade no trabalho no mundo. Além disso, outros transtornos mentais como a ansiedade e o esgotamento causado pela síndrome de burnout afastam muitos profissionais de suas atividades.

A psiquiatra e CEO da Mental Pro, startup de dados em saúde mental, Renata Lage, ressalta que os índices de doenças mentais na população já estavam elevados e subiram ainda mais durante a pandemia. Ela lembra que o Brasil é o país mais ansioso do mundo.

"O trabalhador precisa descobrir o que o faz recarregar a energia. Pode ser um livro, uma série, uma caminhada, uma meditação, uma boa noite de sono e tantas outras coisas. Por isso o autoconhecimento é tão importante até para respeitar os sinais que o corpo dá" Renata Lage - CEO da Mental Pro

A consultora, mentora e comentarista da CBN Andréa de Almeida Salsa avalia que estamos vivendo uma época em que muitas pessoas buscam respostas simples para problemas cada vez mais complexos. Segundo ela, a temática saúde mental e carreira é um desses assuntos com inúmeras camadas e com impactos e causas que podem ser multifatoriais.

Andréa orienta que o profissional pegue um bloco de anotações e faça um balanço do que o fez bem e o que fez mal em 2022. “Não faça uma lista grande. Vá direto ao ponto. Ao terminar, pense em como gerar em 2023 novamente as experiências positivas e como eliminar ou evitar o que te fez mal. É uma ação simples, mas ajuda a trazer para o campo da consciência coisas importantes para nós”, orienta.

10 dicas para cuidar da saúde mental