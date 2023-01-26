Uma mulher de 48 anos foi detida suspeita de ter furtado itens de um supermercado na Mata da Praia, em Vitória, no final da tarde de quarta-feira (25). Após acionamento, a Polícia Militar prosseguiu até o local, onde um funcionário relatou ter abordado a suspeita no estacionamento, pois ela teria roubado algumas mercadorias no interior da loja. Com a mulher — que não teve o nome divulgado — foram encontradas bebidas alcoólicas, carnes e uma peça de queijo.
A suspeita foi encaminhada à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, "a conduzida foi ouvida e liberada conforme o princípio da insignificância", finalizou em nota.
Mulher furta cerveja, picanha e queijo em supermercado na Mata da Praia