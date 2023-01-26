Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aribiri

Suspeitos matam jovem após chamá-la para conversar em Vila Velha

Segundo testemunhas, criminosos chegaram de bicicleta e atiraram contra Gabriela do Carmo das Neves, de 24 anos, nesta quinta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2023 às 14:33

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 14:33

Gabriela do Carmo das Neves, de 24 anos, morta a tiros
Gabriela do Carmo das Neves, de 24 anos, foi morta a tiros em Vila Velha Crédito: Acervo familiar
Uma jovem de 24 anos foi assassinada a tiros, no bairro Aribiri, em Vila Velha, no final da manhã desta quinta-feira (26). De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima era gerente de um lava-jato e foi identificada como Gabriela do Carmo das Neves.
Segundo informado por testemunhas, os suspeitos chegaram de bicicleta, chamaram a mulher para conversar e, quando ela virou de costas para voltar para o imóvel, eles atiraram nela. A perícia da Polícia Civil encontrou cerca de dez perfurações no corpo de Gabriela, que morreu ainda na calçada.
Jovem é morta a tiros em Vila Velha
Jovem de24 anos foi morta a tiros em Aribiri, na cidade de Vila Velha Crédito: Roberto Pratti
Ainda conforme apurado pela TV Gazeta no local do crime, a jovem tinha terminado um relacionamento há cerca de uma semana e vinha recebendo ameaças desde então. No entanto, não se sabe quem a ameaçava nem por qual motivo. A família dela, bastante abalada, não quis gravar entrevista.
Polícia Civil afirmou que a ocorrência ainda está em andamento. Assim que ela for concluída e houver mais informações, este texto será atualizado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também

Trama por ciúmes: 4 adolescentes são apreendidos por tortura e morte em Vila Velha

Homem se passa por delegado e assedia passistas em ensaio em Vitória

Moradores se queixam de riscos causados por grandes árvores em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados