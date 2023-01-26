Suspeitos matam jovem após chamá-la para conversar em Vila Velha

Segundo informado por testemunhas, os suspeitos chegaram de bicicleta, chamaram a mulher para conversar e, quando ela virou de costas para voltar para o imóvel, eles atiraram nela. A perícia da Polícia Civil encontrou cerca de dez perfurações no corpo de Gabriela, que morreu ainda na calçada.

Ainda conforme apurado pela TV Gazeta no local do crime, a jovem tinha terminado um relacionamento há cerca de uma semana e vinha recebendo ameaças desde então. No entanto, não se sabe quem a ameaçava nem por qual motivo. A família dela, bastante abalada, não quis gravar entrevista.