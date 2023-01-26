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Parque Moscoso

Moradores se queixam de riscos causados por grandes árvores em Vitória

Segundo populares, as árvores são antigas e alguns galhos apresentam risco de queda.  Morador afirma que alguns galhos já caíram em carros estacionados e até teriam ferido uma idosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2023 às 11:20

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 11:20

Moradores estão apreensivos e pedem que a prefeitura realize a poda de algumas árvores no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória. Em gravação registrada na Avenida Marcos de Azevedo, o comerciante Genilson Queiroz, que mora na região, afirma que alguns galhos já caíram em carros estacionados e até teriam ferido uma idosa, que precisou de atendimento médico e levou nove pontos devido ao ferimento. Não há a intenção de que as plantas sejam cortadas drasticamente ou retiradas, mas que a vegetação não entre na área das residências.
Segundo populares, as árvores são antigas e alguns galhos apresentam risco de queda. Vídeos e fotos feitos no local mostram que as árvores chegam bem perto das janelas das casas e encostam na fiação elétrica.
Genilson Queiroz, autor do vídeo e um dos que reclamam da situação, aponta que procurou a Prefeitura de Vitória, mas foi informado de que ele ou qualquer outro morador não poderiam cortar a árvore porque não tinham autorização. Ele questiona, no entanto, que a administração municipal, responsável pela poda, deveria realizar o serviço – considerado necessário, na opinião dele.
"Pedimos que a prefeitura corte a árvore da metade para cima. Mas se ele não fazem, nós não podemos fazer, porque podemos ser punidos. Olha como está a situação, as árvores voltadas para as residências. Elas são velhas e caem nas casas, entram nos fios", afirmou em vídeo.
Ainda de acordo com Genilson, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, prometeu podar parte das árvores ainda nesta semana. 
Funcionário da EDP consertando rede elétrica no Parque Moscoso, em Vitória
Funcionário da EDP consertando rede elétrica no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Na manhã desta quinta-feira (26), equipes da EDP, concessionária de energia, foram ao local para reparos na energia elétrica, mas não houve nenhuma poda nas árvores. A concessionária informou posteriormente que havia uma manutenção preventiva programada e que o serviço não tem relação com a reclamação sobre as árvores.

Árvores serão podadas no sábado (28)

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber se há alguma previsão para corte ou poda de árvores na região e se as alegações dos moradores se confirmam sobre risco de queda. Em entrevista, o secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, afirmou que parte das árvores serão podadas no próximo sábado (28).
De acordo com o secretário, a prefeitura foi procurada por moradores e enviou equipes ao local. Na avenida onde o vídeo foi gravado, a administração constatou ser mesmo necessário o corte de parte das árvores. Segundo a legislação, o município é responsável pela manutenção das árvores de apenas um lado da avenida. No lado oposto, onde estão os fios elétricos, a responsabilidade é da EDP.
"Uma equipe esteve no local na quarta-feira e constatou a necessidade de poda. Como é uma via de grande fluxo, agendamos o serviço para sábado, dia 28", garantiu Tarcísio Foeger.
"Toda a extensão da avenida receberá o serviço, são cinco ou seis árvores que terão o volume reduzido. É uma poda, reduz o volume, mas a árvore não é retirada. Isso é feito para que justamente no desenvolvimento natural ela demore a recuperar a altura. São árvores de 40 a 50 anos "
Tarcísio Foeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória
A Prefeitura de Vitória notificou a EDP para que seja feito o serviço de poda das árvores. Na Avenida Marcos de Azevedo, para quem segue no sentido Vila Rubim, as árvores cortadas pela prefeitura estão à esquerda. O lado direito, como explicado pelo secretário, é de competência da concessionária de energia elétrica, justamente pela existência dos fios.
A EDP informou em nota que foi acionada pela Prefeitura de Vitória na quarta-feira (25) e que está trabalhando em conjunto para que o serviço seja feito no local. A previsão é que a poda aconteça na próxima semana. A empresa informou que deve retirar os galhos que estão perto da fiação, diminuindo qualquer risco de contato entre energia elétrica e árvore. O restante da poda, no entanto, deve ser feito pela administração municipal.

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