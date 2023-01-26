Moradores se queixam de riscos causados por grandes árvores em Vitória

Moradores estão apreensivos e pedem que a prefeitura realize a poda de algumas árvores no Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória . Em gravação registrada na Avenida Marcos de Azevedo, o comerciante Genilson Queiroz, que mora na região, afirma que alguns galhos já caíram em carros estacionados e até teriam ferido uma idosa, que precisou de atendimento médico e levou nove pontos devido ao ferimento. Não há a intenção de que as plantas sejam cortadas drasticamente ou retiradas, mas que a vegetação não entre na área das residências.

Segundo populares, as árvores são antigas e alguns galhos apresentam risco de queda. Vídeos e fotos feitos no local mostram que as árvores chegam bem perto das janelas das casas e encostam na fiação elétrica.

Genilson Queiroz, autor do vídeo e um dos que reclamam da situação, aponta que procurou a Prefeitura de Vitória, mas foi informado de que ele ou qualquer outro morador não poderiam cortar a árvore porque não tinham autorização. Ele questiona, no entanto, que a administração municipal, responsável pela poda, deveria realizar o serviço – considerado necessário, na opinião dele.

"Pedimos que a prefeitura corte a árvore da metade para cima. Mas se ele não fazem, nós não podemos fazer, porque podemos ser punidos. Olha como está a situação, as árvores voltadas para as residências. Elas são velhas e caem nas casas, entram nos fios", afirmou em vídeo.

Ainda de acordo com Genilson, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, prometeu podar parte das árvores ainda nesta semana.

Funcionário da EDP consertando rede elétrica no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Na manhã desta quinta-feira (26), equipes da EDP, concessionária de energia, foram ao local para reparos na energia elétrica, mas não houve nenhuma poda nas árvores. A concessionária informou posteriormente que havia uma manutenção preventiva programada e que o serviço não tem relação com a reclamação sobre as árvores.

Árvores serão podadas no sábado (28)

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber se há alguma previsão para corte ou poda de árvores na região e se as alegações dos moradores se confirmam sobre risco de queda. Em entrevista, o secretário Municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, afirmou que parte das árvores serão podadas no próximo sábado (28).

De acordo com o secretário, a prefeitura foi procurada por moradores e enviou equipes ao local. Na avenida onde o vídeo foi gravado, a administração constatou ser mesmo necessário o corte de parte das árvores. Segundo a legislação, o município é responsável pela manutenção das árvores de apenas um lado da avenida. No lado oposto, onde estão os fios elétricos, a responsabilidade é da EDP.

"Uma equipe esteve no local na quarta-feira e constatou a necessidade de poda. Como é uma via de grande fluxo, agendamos o serviço para sábado, dia 28", garantiu Tarcísio Foeger.

"Toda a extensão da avenida receberá o serviço, são cinco ou seis árvores que terão o volume reduzido. É uma poda, reduz o volume, mas a árvore não é retirada. Isso é feito para que justamente no desenvolvimento natural ela demore a recuperar a altura. São árvores de 40 a 50 anos " Tarcísio Foeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória

A Prefeitura de Vitória notificou a EDP para que seja feito o serviço de poda das árvores. Na Avenida Marcos de Azevedo, para quem segue no sentido Vila Rubim, as árvores cortadas pela prefeitura estão à esquerda. O lado direito, como explicado pelo secretário, é de competência da concessionária de energia elétrica, justamente pela existência dos fios.