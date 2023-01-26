Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Trama por ciúmes: 4 adolescentes são apreendidos por tortura e morte em Vila Velha

Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, foi torturado e assassinado após ex-namorado da menina que ele estava interessado sentir ciúme; crime ocorreu em abril de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2023 às 12:23

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 12:23

Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, morto por quatro adolescentes em abril de 2022
Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, morto por quatro adolescentes em abril de 2022 Crédito: Reprodução
Quatro adolescentes, sendo três de 15 anos e outro de 16 anos, suspeitos de torturarem e matarem Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil. O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2022, em Vila Velha, e segundo as investigações foi motivado por ciúmes. As apreensões foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (26).
O adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Christian Waichert, afirmou que a vítima estava interessada em uma ex-namorada de um dos adolescentes apreendidos. Com ciúmes, esse adolescente se reuniu, primeiramente, com dois amigos para executar o homicídio.
"Foi um crime praticado por quatro estudantes que não tinham passagens anteriores. Um dos adolescentes confessou que a ideia principal era arrumar uma arma de fogo falsa, marcar um encontro com a vítima e assassiná-la"
Christian Waichert - Delegado adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
Segundo o delegado, eles não conseguiram adquirir o simulacro e, por isso, envolveram a menina na trama criminosa. “Ela ficou incumbida de marcar um encontro com a vítima. O ex-namorado dela se apropriou do telefone e foi indicando o caminho para a vítima seguir”, contou o delegado.
A ideia era dar a impressão de que a menina e a vítima poderiam ficar mais a vontade, em um lugar mais escuro e deserto. No momento em que Alexandre chegou ao local, ele foi em direção à menina e acabou atingido com uma facada nas costas pelo ex-namorado dela.
As investigações apontaram que os adolescentes torturam e mataram a vítima com facadas, chutes e pauladas. Eles ainda tentaram ocultar o corpo, que foi encontrado em decomposição no dia 18 de abril, próximo ao Colégio Marista, em Terra Vermelha, em Vila Velha.
O delegado afirmou que a própria adolescente relatou que participou da trama. Segundo ela, os outros três envolvidos pareciam não ter pressa em tirar a vida da vítima. A intenção seria arrastar o corpo de Alexandre para o mato e deixar o urubu comê-lo.
"O adolescente pedia para ir embora a todo momento, porque a mãe estava esperando por ele em casa, mas ninguém se sensibilizou"
Christian Waichert - Adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
No dia seguinte ao crime, os adolescentes ainda voltaram ao local do assassinato para tentar apagar vestígios. Após a ação criminosa, a menina e o ex-namorado fugiram para outro Estado, mas a Polícia Civil do Espírito Santo conseguiu localizá-los e apreendê-los. 
Os quatro adolescentes foram autuados por ato infracional análogo a homicídio qualificado, furto, já que levaram o celular da vítima, e tentativa de ocultação de cadáver. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). 

Veja Também

Homem se passa por delegado e assedia passistas em ensaio em Vitória

Jovem morta em Aracruz planejava se mudar do ES para fugir do ex-marido

Pandemia e Pix quase dobram casos de crimes digitais no ES em um ano; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Dhpp Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados