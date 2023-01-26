Trama por ciúmes: 4 adolescentes são apreendidos por tortura e morte em Vila Velha

Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, morto por quatro adolescentes em abril de 2022 Crédito: Reprodução

Quatro adolescentes, sendo três de 15 anos e outro de 16 anos, suspeitos de torturarem e matarem Alexandre Silva dos Santos, de 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil . O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2022, em Vila Velha , e segundo as investigações foi motivado por ciúmes. As apreensões foram divulgadas na manhã desta quinta-feira (26).

O adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Christian Waichert, afirmou que a vítima estava interessada em uma ex-namorada de um dos adolescentes apreendidos. Com ciúmes, esse adolescente se reuniu, primeiramente, com dois amigos para executar o homicídio.

"Foi um crime praticado por quatro estudantes que não tinham passagens anteriores. Um dos adolescentes confessou que a ideia principal era arrumar uma arma de fogo falsa, marcar um encontro com a vítima e assassiná-la" Christian Waichert - Delegado adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

Segundo o delegado, eles não conseguiram adquirir o simulacro e, por isso, envolveram a menina na trama criminosa. “Ela ficou incumbida de marcar um encontro com a vítima. O ex-namorado dela se apropriou do telefone e foi indicando o caminho para a vítima seguir”, contou o delegado.

A ideia era dar a impressão de que a menina e a vítima poderiam ficar mais a vontade, em um lugar mais escuro e deserto. No momento em que Alexandre chegou ao local, ele foi em direção à menina e acabou atingido com uma facada nas costas pelo ex-namorado dela.

As investigações apontaram que os adolescentes torturam e mataram a vítima com facadas, chutes e pauladas. Eles ainda tentaram ocultar o corpo, que foi encontrado em decomposição no dia 18 de abril, próximo ao Colégio Marista, em Terra Vermelha, em Vila Velha.

O delegado afirmou que a própria adolescente relatou que participou da trama. Segundo ela, os outros três envolvidos pareciam não ter pressa em tirar a vida da vítima. A intenção seria arrastar o corpo de Alexandre para o mato e deixar o urubu comê-lo.

"O adolescente pedia para ir embora a todo momento, porque a mãe estava esperando por ele em casa, mas ninguém se sensibilizou" Christian Waichert - Adjunto da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha

No dia seguinte ao crime, os adolescentes ainda voltaram ao local do assassinato para tentar apagar vestígios. Após a ação criminosa, a menina e o ex-namorado fugiram para outro Estado, mas a Polícia Civil do Espírito Santo conseguiu localizá-los e apreendê-los.