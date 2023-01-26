Jovem morta pelo ex: dona de loja detalha crime em Aracruz e faz alerta

Andreia conta que era amiga de Sabrine e ficou em estado de choque Crédito: Roger Botelho

Dona da loja de roupas onde Sabrine Paixão de Lírio, de 27 anos, foi morta a facadas dentro de um provador de roupas pelo ex-marido , Andreia Baldi Moreira presenciou o crime no fim da manhã desta quarta-feira (25), no bairro São José, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A empresária, para quem a vítima trabalhava, conta que as duas estavam no estabelecimento quando Alan Pinto Miranda, de 29, chegou já com uma faca em punho e fazendo ameaças. A ação do homem foi rápida e a mulher não conseguiu gritar por socorro.

A vítima levou quatro facadas no corpo e caiu dentro do provador, morrendo no local. Andreia disse que a cena que presenciou foi assustadora e que ficou em estado de choque após o crime.

"Foi tudo muito rápido e eu presenciei toda a cena. Infelizmente eu não pude gritar por socorro, quando o socorro chegou já era tarde. Quando eu fui falar com o Alan, ele me disse para sair, porque também me esfaquearia. Parecia um filme de terror" Andreia Baldi Moreira - Empresária, dona da loja onde ocorreu o crime

Sabrine havia rompido o relacionamento que tinha com Alan em dezembro do ano passado, mas ele não aceitava o término. O casal ficou junto por 14 anos e teve duas filhas: uma de 10 e outra de 8 anos. Mesmo com medida protetiva o impedindo de se aproximar da jovem, o suspeito continuava fazendo ameaças e chegou a invadir a casa onde a vítima morava.

Após o crime, Alan tentou fugir de carro para o interior do município, mas foi preso na tarde de quarta-feira após ser abordado pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

O delegado André Jaretta, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, disse que, em depoimento, o suspeito contou que queria voltar com o relacionamento, mas ela não aceitava e sentia ciúmes dela. Disse ainda que agiu com raiva, mas não tinha intenção de matá-la.

“A versão dele é que eles tinham rompido a relação, que durou 14 anos, e a vítima não queria reatar. Ele queria voltar para a família, mas ela não aceitava. Disse ainda que sentia muito ciúmes dela e em um momento de raiva acabou cometendo o crime. Ele afirma não se lembrar quantas facadas deu, mas que não tinha intenção de matá-la. Foi um momento de ódio, que ele sentiu”, disse o delegado.

“Mulheres, vamos ter consciência", alerta empresária

Abalada, a empresária chama a atenção de mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos para que crimes como esse não aconteçam. “Mulheres, vamos ter consciência. Não deixem os maridos te agredirem. Abram medida protetiva, procurem a polícia para não ser mais uma Sabrine, entre outras mulheres que são vítimas diariamente”.

Andreia disse que Sabrine trabalhava para ela e era sua amiga. A vítima passou a trabalhar na loja após pedir demissão do emprego que tinha em uma padaria. “Ela fazia freelancer para mim, era também minha cliente e minha amiga, uma pessoa extraordinária. As filhas dela me amam, nem sei como vou olhar para as crianças. Não consigo falar mais”, relatou, aos prantos.

Sabrine Paixao, de 27 anos, foi morta a facadas pelo marido no final da manhã desta quarta-feira (25), dentro da loja em que trabalhava em Aracruz Crédito: Acervo pessoal

Histórico de brigas

Segundo a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, a vítima e o suspeito tiveram uma relação estável de 14 anos e duas filhas - uma de 10 e outra de 8 anos. Em dezembro do ano passado, Sabrine se separou de Alan. Ela tinha planos de se mudar do Espírito Santo para uma cidade de Minas Gerais, onde moram parentes, com objetivo de fugir do homem.

O pai do suspeito já viu o casal brigar e amigos da vítima disseram que ele sempre foi ciumento. Os dois haviam rompido a união em dezembro do ano passado. Desde então, Alan passou a importunar Sabrine e fazer ameaças com o uso de faca. No último dia 3 de janeiro, a diarista fez um boletim unificado e conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido.

Na última semana, no dia 20, a jovem voltou a ligar para a polícia relatando que Alan havia invadido a casa dela e quebrado a máquina de lavar. A polícia foi até o local, mas não o encontrou. O suspeito foi intimado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, mas ainda não havia comparecido à polícia.

Sabrine planejava se mudar para uma cidade de Minas Gerais, onde moram parentes dela, com objetivo de fugir do ex-marido. Decidida, a diarista havia pedido demissão do emprego que tinha em uma padaria, mas não deu tempo dela concretizar seu plano.

Velório e sepultamento