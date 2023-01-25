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Enquanto trabalhava

Mulher é morta a facadas dentro de provador de loja em Aracruz

Segundo a polícia, jovem foi assassinada pelo próprio ex-marido, que acabou preso na tarde desta quarta-feira (25), pouco após o crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jan 2023 às 17:39

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 17:39

Mulher é morta a facadas pelo marido dentro de loja em Aracruz
À esquerda, Sabrine Paixão de Lírio. À direita, o ex-marido, que foi preso após o crime em Aracruz Crédito: Montagem | Arquivo pessoal e Polícia Civil
Uma mulher foi morta a facadas dentro da loja em que trabalhava no bairro São José, em AracruzNorte do Espírito Santo, no final da manhã desta quarta-feira (25). Sabrine Paixão de Lírio, de 27 anos, trabalhava fazendo a limpeza do estabelecimento comercial quando, segundo a polícia, o ex-marido a atacou dentro do provador do local. 
De acordo com a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o casal tem duas filhas, de oito e dez anos. Há cerca de um mês, Sabrine disse para o marido que queria se separar. Ela planejava se mudar de casa para morar com o pai, em Minas Gerais. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento.
Desde então, segundo a Polícia Civil, o suspeito passou a agredir verbalmente e a ameaçar a mulher, além de quebrar pertences dela. A vítima registrou recentemente boletim de ocorrência (BO), denunciando as ameaças e as violências que estava sofrendo.
O suspeito foi identificado pela polícia como Alan Pinto Miranda, de 29 anos. Ele foi preso durante a tarde desta quarta-feira (25). De acordo com o delegado André Jaretta, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, Sabrine tinha medida protetiva e sofria ameaças.
“Ele não aceitava esse término. Ele ia até a casa dela, quebrava eletrodomésticos, proferia ameaças. Recentemente, a Sabrine acionou a PM porque o ex-companheiro foi, mais uma vez, até a casa dela. A PM foi até o local, tentou encontrar o homem para efetuar a prisão dele, mas ele já tinha se evadido”, disse Jaretta.
Questionado se o crime poderia ter sido evitado, já que a polícia tinha ciência do que vinha ocorrendo, o delegado disse que, como o homem sabia onde a vítima morava, o trabalho de prevenção é dificultado.
“Todas as medidas pertinentes à Delegacia da Mulher foram adotadas, assim como as ações judiciais. Infelizmente, é um crime difícil de se prever. Por mais que as instituições busquem mecanismos de evitar e de dar apoio à mulher, algumas situações, como morar perto e saber onde o outro reside, dificultam a ação preventiva”, defendeu.
A Polícia Civil informou que Alan Pinto Miranda foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio qualificado por motivo fútil e por impossibilitar a defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

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