Sol vai voltar? Confira previsão do tempo para o fim de semana no ES

A expectativa por praia neste final de semana é grande, especialmente no litoral capixaba Crédito: Fernando Madeira

Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por instabilidade no tempo, devido a uma frente fria e a atuação de uma zona de convergência, mas será que vai continuar chovendo neste fim de semana? Segundo os institutos de meteorologia, a chuva vai diminuir e o sol voltar a predominar.

A empresa de meteorologia Climatempo destacou que a frente fria que estava sobre o Estado iria se afastar . O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pontuou ainda que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desconfiguraria e perderia força.

Com isso, a previsão para esta sexta-feira (27), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de sol entre algumas nuvens em todas as regiões. Existem condições de instabilidade e previsão de chuva esparsa, em todo o Estado, mas com menor intensidade que a dos últimos dias.

O sábado (28) também será de sol entre algumas nuvens em todas as regiões. Há previsão de chuva esparsa No extremo Norte e Noroeste capixaba, em alguns momentos do dia. Na Região Nordeste e Grande Vitória, chuva rápida pela manhã e começo da tarde, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na região Sul e Serrana, aumento de nuvens com chuva a partir do final da tarde.