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Sol vai voltar? Confira previsão do tempo para o fim de semana no ES

Previsão mostra que chuva vai continuar, mas em menor intensidade que a dos últimos dias, com predomínio de sol a partir deste sábado (28)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jan 2023 às 06:59

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 06:59

Sábado de sol e praias lotadas
A expectativa por praia neste final de semana é grande, especialmente no litoral capixaba Crédito: Fernando Madeira
Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por instabilidade no tempo, devido a uma frente fria e a atuação de uma zona de convergência, mas será que vai continuar chovendo neste fim de semana? Segundo os institutos de meteorologia, a chuva vai diminuir e o sol voltar a predominar. 
A empresa de meteorologia Climatempo destacou que a frente fria que estava sobre o Estado iria se afastar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) pontuou ainda que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desconfiguraria e perderia força.
Com isso, a previsão para esta sexta-feira (27), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é de sol entre algumas nuvens em todas as regiões. Existem condições de instabilidade e previsão de chuva esparsa, em todo o Estado, mas com menor intensidade que a dos últimos dias.
O sábado (28) também será de sol entre algumas nuvens em todas as regiões. Há previsão de chuva esparsa No extremo Norte e Noroeste capixaba, em alguns momentos do dia. Na Região Nordeste e Grande Vitória, chuva rápida pela manhã e começo da tarde, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na região Sul e Serrana, aumento de nuvens com chuva a partir do final da tarde.
Por fim, o domingo (29), será com sol entre algumas nuvens em todo o Estado. Chove rápido em alguns momentos do dia, na região Norte, Nordeste e Noroeste. Na região Sul, aumento de nuvens e chuva a tarde. Nas demais áreas, o tempo segue nublado, mas sem previsão de chuva.

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