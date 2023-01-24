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No Sul do ES

Castelo registra primeira morte de dengue no município em 2023

A vítima tinha 77 anos e possuía comorbidades. Segundo a Secretaria da Saúde, oito óbitos estão em investigação suspeitos de terem relação com a doença neste ano
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

24 jan 2023 às 19:04

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 19:04

O município de Castelo, no Sul do Estado, teve a primeira morte por dengue registrada em 2023. Segundo a prefeitura do município, a vítima foi uma senhora de 77 anos, que possuía comorbidades e morreu no dia 9 de janeiro.
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya
O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue Crédito: Divulgação
Segundo o último boletim epidemiológico da dengue divulgado em janeiro pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), Castelo foi classificado como o município com maior incidência de casos nas últimas quatro semanas.
Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, o prefeito João Paulo Nali disse que já foram contabilizadas 1.749 notificações em Castelo e 487 casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde.
O prefeito também informou que funcionários das diversas secretarias estão em mutirão pelas ruas da cidade atuando na prevenção contra a dengue. Além disso, no início do mês, foi utilizado mais de uma vez o carro fumacê em todos os bairros. No momento, não há pessoas internadas com essa doença no município.

Dengue no ES

Ao todo, foram notificados 3.613 casos de dengue no Estado com incidência de 88,90 casos por 100 mil habitantes entre as duas primeiras semanas do mês. Atrás de Castelo, outros municípios que tiveram incidência alta foram São Roque do CanaãVila ValérioPiúma e Santa Teresa.
Em outubro do ano passado, o Estado contabilizou um total de cinco óbitos pela doença. Contudo, aumentou em dezembro e, ao todo, foram confirmados seis óbitos em 2022. 

Oito óbitos em investigação

A Sesa foi procurada pela reportagem e disse, por meio de nota, que os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915 em todo o Estado e oito óbitos estão em investigação suspeitos de terem relação com a dengue neste ano. "Mas nenhum deles teve confirmação ainda", completou. 
Além disso, comunicou que os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915 em todo o Estado. "No Espírito Santo, oito óbitos estão em investigação suspeitos de terem relação com a dengue. Mas nenhum deles teve confirmação ainda", pronunciou. 
Por fim, destaca que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do Aedes aegypti. E listou as medidas que podem ser adotadas:
  • Evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de planta; 
  • Manter a caixa d'água sempre fechada e realizar limpezas periódicas; 
  • Vedar poços e cisternas; 
  • Descartar o lixo de forma adequada.
A secretária também divulgou o link para acessar os boletins e uma campanha contra o mosquito. 

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