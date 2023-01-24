Castelo registra primeira morte de dengue no município em 2023

O município de Castelo , no Sul do Estado , teve a primeira morte por dengue registrada em 2023. Segundo a prefeitura do município, a vítima foi uma senhora de 77 anos, que possuía comorbidades e morreu no dia 9 de janeiro.

O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue Crédito: Divulgação

Segundo o último boletim epidemiológico da dengue divulgado em janeiro pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) , Castelo foi classificado como o município com maior incidência de casos nas últimas quatro semanas.

Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, o prefeito João Paulo Nali disse que já foram contabilizadas 1.749 notificações em Castelo e 487 casos foram confirmados pela Secretaria de Saúde.

O prefeito também informou que funcionários das diversas secretarias estão em mutirão pelas ruas da cidade atuando na prevenção contra a dengue. Além disso, no início do mês, foi utilizado mais de uma vez o carro fumacê em todos os bairros. No momento, não há pessoas internadas com essa doença no município.

Dengue no ES

3.613 casos de dengue no Estado com incidência de 88,90 casos por 100 mil habitantes entre as duas primeiras semanas do mês. Atrás de Castelo, outros municípios que tiveram incidência alta foram Vila Valério, Piúma e Santa Teresa. Ao todo, foram notificadosde dengue no Estado com incidência de 88,90 casos por 100 mil habitantes entre as duas primeiras semanas do mês. Atrás de Castelo, outros municípios que tiveram incidência alta foram São Roque do Canaã

Oito óbitos em investigação

A Sesa foi procurada pela reportagem e disse, por meio de nota, que os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915 em todo o Estado e oito óbitos estão em investigação suspeitos de terem relação com a dengue neste ano. "Mas nenhum deles teve confirmação ainda", completou.

Além disso, comunicou que os casos notificados até a terceira semana de janeiro chegaram a 5.915 em todo o Estado. "No Espírito Santo, oito óbitos estão em investigação suspeitos de terem relação com a dengue. Mas nenhum deles teve confirmação ainda", pronunciou.

Por fim, destaca que toda a população precisa colaborar para evitar a proliferação do Aedes aegypti. E listou as medidas que podem ser adotadas:

Evitar água parada em pequenos objetos, pneus, garrafas e vasos de planta;

Manter a caixa d'água sempre fechada e realizar limpezas periódicas;

Vedar poços e cisternas;

Descartar o lixo de forma adequada.