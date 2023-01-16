Casos de dengue dobram no Espírito Santo em intervalo de 15 dias

SE* 46 (entre os dias 13 e 19 de novembro de 2022): 427 casos

SE* 47 (entre os dias 20 e 26 de novembro de 2022): 377 casos



SE* 48 (entre os dias 27 de novembro de 3 de dezembro de 2022): 353 casos



SE* 49 (entre os dias 4 e 10 de dezembro de 2022): 366 casos



SE* 50 (entre os dias 11 e 17 de dezembro de 2022): 565 casos



SE* 51 (entre os dias 18 e 24 de dezembro de 2022): 689 casos



SE* 52 (entre os dias 25 e 31 de dezembro de 2022): 1.027 casos



SE* 1 (entre os dias 1 e 7 de janeiro de 2023): 1.453

*Semana Epidemiológica (SE): Representa um consenso internacional sobre um período de tempo padrão para agrupar mortes e outros eventos epidemiológicos.

