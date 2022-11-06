Casos de dengue crescem e ES já registra cinco mortes pela doença no ano

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Saúde divulga 43º boletim epidemiológico da dengue
- Baixa: menos de 100 casos/100 mil habitantes;
- Média: de 100 a 300 casos/100 mil habitantes;
- Alta: mais de 300 casos/100 mil habitantes.
MUNICÍPIOS COM INCIDÊNCIA MÉDIA
Sintomas e prevenção
Sintomas:
- Febre alta, superior a 38°C;
- Dor no corpo e articulações;
- Dor atrás dos olhos;
- Mal estar;
- Falta de apetite;
- Dor de cabeça;
- Manchas vermelhas no corpo.
Cuidados:
Deve-se reduzir a infestação de mosquitos por meio da eliminação de criadouros, sempre que possível, ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas/capas/tampas, impedindo a postura de ovos do mosquito Aedes Aegypti.
Medidas de proteção individual para evitar picadas de mosquitos devem ser adotadas por viajantes e residentes em áreas de transmissão. A proteção contra picadas de mosquito é necessária principalmente ao longo do dia, pois o Aedes aegypti pica principalmente durante o dia.