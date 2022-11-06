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Alerta

Casos de dengue crescem e ES já registra cinco mortes pela doença no ano

Chegada da época mais chuvosa e quente do ano, que é o período de maior transmissão da doença, acende alerta para medidas de prevenção
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 nov 2022 às 15:35

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 15:35

08/04/20 - Linhares - Linhares registra 300 casos de dengue em uma semana
Amostras de água parada com larvas do mosquito da dengue Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O Espírito Santo registrou aumento no número de casos de dengue no fim de outubro e já contabiliza um total de cinco óbitos pela doença neste ano. O índice acende o alerta, visto que a chegada do período mais quente e chuvoso do neste fim de ano também é o período de maior transmissão da doença, segundo o Ministério da Saúde.
Na última semana epidemiológica, compreendida entre os dias 23 e 29 de outubro, foram notificados 340 casos. Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que são 31 a mais que semana anterior. Desde agosto, não era registrado índice semelhante. Entre 7 e 13 de agosto foram 347 casos. O acumulado do ano chega a 16.489 mil contaminações. 
Com o aumento nas notificações, a incidência também tem crescido. Esse indicador de alerta é medido nas quatro últimas semanas e auxilia os municípios a orientar ações de combate à dengue.

Arquivos & Anexos

Saúde divulga 43º boletim epidemiológico da dengue

Foram notificados 16.498 casos de dengue no Espírito Santo entre a semana epidemiológica (SE) 01 (02/01/2022 a 08/01/2022) e a semana epidemiológica (SE) 43 (23/10/2022 a 29/10/2022). Foram confirmados 05 (cinco) óbitos neste período.
Tamanho do arquivo: 224kb
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Níveis de incidência:
  1. Baixa: menos de 100 casos/100 mil habitantes;
  2. Média: de 100 a 300 casos/100 mil habitantes;
  3. Alta: mais de 300 casos/100 mil habitantes.

MUNICÍPIOS COM INCIDÊNCIA MÉDIA

A cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, está com a maior incidência de dengue do Estado, sendo já classificada com o índice médio. Entre o início e o fim de outubro, o município viu a taxa saltar de 31,79 para 60,93, registrando uma incidência de 193,39. Na sequência aparecem Itaguaçu e São Roque do Canaã. 
Os outros municípios capixabas aparecem na lista de incidência baixa e ainda não há localidades com o índice alto. 

Sintomas e prevenção

Sintomas:
- Febre alta, superior a 38°C;
- Dor no corpo e articulações;
- Dor atrás dos olhos;
- Mal estar;
- Falta de apetite;
- Dor de cabeça;
- Manchas vermelhas no corpo.

Cuidados:
Deve-se reduzir a infestação de mosquitos por meio da eliminação de criadouros, sempre que possível, ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas/capas/tampas, impedindo a postura de ovos do mosquito Aedes Aegypti.

Medidas de proteção individual para evitar picadas de mosquitos devem ser adotadas por viajantes e residentes em áreas de transmissão. A proteção contra picadas de mosquito é necessária principalmente ao longo do dia, pois o Aedes aegypti pica principalmente durante o dia.

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