Casos de dengue crescem e ES já registra cinco mortes pela doença no ano

Sintomas:

- Febre alta, superior a 38°C;

- Dor no corpo e articulações;

- Dor atrás dos olhos;

- Mal estar;

- Falta de apetite;

- Dor de cabeça;

- Manchas vermelhas no corpo.



Cuidados:

Deve-se reduzir a infestação de mosquitos por meio da eliminação de criadouros, sempre que possível, ou manter os reservatórios e qualquer local que possa acumular água totalmente cobertos com telas/capas/tampas, impedindo a postura de ovos do mosquito Aedes Aegypti.



Medidas de proteção individual para evitar picadas de mosquitos devem ser adotadas por viajantes e residentes em áreas de transmissão. A proteção contra picadas de mosquito é necessária principalmente ao longo do dia, pois o Aedes aegypti pica principalmente durante o dia.