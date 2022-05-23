Dengue e Covid: como diferenciar os sintomas e se prevenir

SINTOMAS E DIAGNÓSTICO
Sintomas
Dengue: febre, mal estar, dor no corpo, dor abdominal, diarreia, dor de cabeça e dor atrás do olho, manchas vermelhas pelo corpo, fadiga, perda de apetite, tremor ou suor.
Covid-19: febre, tosse, cansaço, perda de olfato ou paladar, dores pelo corpo ou desconfortos, dor de cabeça, dor na garganta, diarreia, irritação na pele ou descoloração dos dedos dos pés ou das mãos, olhos vermelhos ou irritados, dificuldade para respirar ou falta de ar, perda da fala, mobilidade ou confusão, dores no peito.
Obs.: Diante de sintomas como esses, o ideal é procurar um médico para receber um acompanhamento e ter a orientação para o possível diagnóstico.
PREVENÇÃO
Prevenção
Dengue: eliminar água parada acumulada, que serve de criadouro do Aedes Aegypti, e uso de repelentes.
Covid-19: vacinação, evitar aglomerações, uso de máscara, higienização das mãos e adotar o distanciamento físico.