Quatro cidades lideram casos de dengue no Espírito Santo

Correção
29/04/2022 - 11:57
A primeira versão da matéria trava as incidências como caso. A incidência é calculada com o número de casos acumulados em 4 semanas em relação a 100 mil habitantes. A informação foi corrigida.
O Espírito Santo tem quatro municípios com alta incidência de dengue. São eles Pinheiros, Jaguaré, São Gabriel da Palha e Muniz Freire. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e levam em consideração os dados acumulados das últimas quatro semanas.
A pior situação se encontra em Pinheiros, no Norte do Estado, onde foi registrada uma incidência de 1.998 no período. Em seguida, aparece Jaguaré, também no Norte, com 583,1; São Gabriel da Palha, no Noroeste, cuja incidência foi de 547,7; e Muniz Freire, última cidade do Sul a entrar no ranking, com 398,4.
Até o momento, pelo menos 5.173 casos da doenças foram registrados em todo o Estado em 2022, com incidência de 127,29 casos por 100 mil habitantes. Um óbito foi confirmado durante esse período.
O Ministério da Saúde considera três níveis de incidência acumulada das quatro últimas semanas dos casos de dengue: baixa (menos de 100 casos/100 mil habitantes), média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) e alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes).
ALTAS TEMPERATURAS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO DE CASOS
Segundo o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da Sesa, Roberto Laperriere, foram as altas temperaturas registradas nos meses de março e abril que trouxeram consequências diretas ao crescimento da dengue no Estado.
"(Mesmo durante o outono) Elas continuam elevadas, e isso favorece o ciclo biológico do vetor. Além dessa questão climática, também podemos atrelar esse aumento à redução da covid-19, já que as pessoas começaram a voltar aos postos de saúde. O que estava sendo subnotificado, voltou a ser notificado", salientou.
Lapierre destaca ainda que outras cidades do Estado podem sentir um crescimento nos índices pelas próximas semanas, mas que ações sanitárias já começaram a ser feitas para controlar o problema. "A gente acredita que não seja apenas esses municípios (com alta incidência) que estejam com problema. Os trabalhos para diminuir os casos já estão ocorrendo, e acreditamos que poderá melhorar", afirmou.
Além da dengue, o boletim divulgado pela Sesa também informou os casos de zika e chikungunya. Foram notificados 269 e 1.103 casos, respectivamente, no mesmo período.
COMO COMBATER
Para Mayra Rodrigues, enfermeira do Programa de Educação em Saúde Ambiental do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental (GEVS), o combate à doença também é papel da população, já que os criadouros do mosquito podem ser localizados em terrenos e em residências.
“A única forma de prevenção ao mosquito é eliminar os possíveis criadouros. É essencial que a população participe com os cuidados necessários contra a doença. Prestar atenção e se autoeducar diariamente, com a finalidade de manter o ambiente sempre limpo para impedir a proliferação da dengue é de extrema importância”, ressaltou.
Municípios com incidência alta nas últimas quatro semanas (total acumulado):
- Pinheiros - 1998
- Jaguaré - 583,1
- São Gabriel da Palha - 547,7
- Muniz Freire - 398,4
Municípios com incidência média nas últimas quatro semanas (total acumulado):
- Fundão - 232,4
- São Mateus - 162,8
- Linhares - 160,2
- Ponto Belo - 151,1
Municípios com incidência baixa nas últimas quatro semanas (total acumulado):
- Colatina - 90,8
- Boa Esperança - 86,1
- Itarana - 76,2
- Santa Teresa - 75,9
- Vila Valério - 71,1
- Baixo Guandu - 70,7
- Pedro Canário - 68,2
- Itapemirim - 60,6
- Conceição do Castelo - 54,7
- Vitória - 52,5
- Montanha - 47,6
- Laranja da Terra - 36,6
- São Domingos do Norte - 34,5
- Aracruz - 33,9
- Vila Pavão - 32,5
- João Neiva - 29,9
- Itaguaçu -28,5
- Ecoporanga - 26,3
- Ibiraçu - 23,8
- Piúma - 22,7
- Águia Branca - 20,8
- Mimoso do Sul - 19,1
- Vila Velha - 18,6
- Mucurici - 18,2
- Serra - 18,0
- Marechal Floriano - 17,7
- Domingos Martins - 17,7
- Guaçuí - 16,1
- Marilândia - 15,4
- Santa Maria de Jetibá - 14,6
- Afonso Cláudio - 14,6
- Ibatiba - 11,4
- Sooretama - 9,8
- São José do Calçado - 9,5
- Agua Doce do Norte - 9,2
- São Roque do Canaã - 8,0
- Guarapari - 7,1
- Alfredo Chaves - 6,8
- Anchieta - 6,7
- Alegre - 6,7
- Mantenópolis - 6,5
- Viana - 6,3
- Rio Bananal - 5,2
- Cariacica - 4,2
- Nova Venécia - 4,0
- Cachoeiro de Itapemirim - 3,8
- Castelo - 2,6
- Marataízes - 2,6
- Barra de São Francisco - 2,2
- Alto Rio Novo - 0
- Governador Lindenberg - 0
- Pancas - 0
- Brejetuba - 0
- Santa Leopoldina - 0
- Venda Nova do Imigrante - 0
- Conceição da Barra - 0
- Apiacá - 0
- Atílio Vivacqua - 0
- Bom Jesus do Norte - 0
- Divino de São Lourenço - 0
- Dores do Rio Preto - 0
- Ibitirama - 0
- Iconha - 0
- Irupi - 0
- Iúna - 0
- Jerônimo Monteiro - 0
- Muqui - 0
- Presidente Kennedy - 0
- Rio Novo do Sul - 0
- Vargem Alta - 0