Cinco cidades do ES têm alta incidência de casos de dengue; veja quais
O número de casos de dengue, que na primeira semana de 2023 colocou o Espírito Santo em um cenário de alerta, registrou um novo crescimento. Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o Espírito Santo acumulou 3.613 casos notificados entre os dias 1º e 14 deste mês, o equivalente a uma média de 258 casos por dia na primeira quinzena do ano. Nenhum óbito em decorrência da dengue foi registrado no período.
Na primeira semana do ano, foram 1.568 notificações, um número maior do que o registrado no período anterior, ainda em dezembro. Na segunda semana do ano, entre 8 e 14 de janeiro, os casos de dengue subiram ainda mais: 2.045. O total de 3.613 casos notificados reúne os dados de todas as cidades do Espírito Santo em um período de duas semanas.
No último dia 16, em coletiva de imprensa, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, alertou para o crescimento da doença.
"Nossa tradicional dengue aumenta neste período do ano. Com a dengue, o próprio Aedes aegypti (mosquito transmissor) passou a transmitir também chikungunya e zika. Essas três doenças, de fato, já neste verão, apontam para um crescimento que nós estamos acompanhando. Nossas equipes se localizam tanto centralmente, como também nas regionais de saúde, e monitoram o número de casos que os municípios estão registrando", explicou.
Apesar de menos expressiva, as outras duas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também tiveram um aumento nas últimas semanas. Dados da Sesa apontam crescimento entre a primeira e segunda semanas do ano. Os casos de chikungunya passaram de 110 para 128, chegando a um total de 238 nos primeiros 14 dias de 2023. Já os casos de zika vírus passaram de 44 para 45, chegando a um total de 89 nos primeiros 14 dias do ano.
Os boletins são divulgados semanalmente pela Secretaria de Estado da Saúde.
Cinco cidades estão em alerta
A média dos dados aponta que o Estado tem uma incidência de 88,9 casos por 100 mil habitantes, o que é considerado baixo pelo Ministério da Saúde. O cálculo, no entanto, pode esconder a situação de cinco municípios capixabas que estão com números muito acima do restante.
A conta matemática para avaliar o risco em cada cidade contabiliza os números das últimas quatro semanas: as duas últimas de 2022 e as duas primeiras de janeiro de 2023. Os quatro números são somados. Caso o total fique abaixo de 100, a incidência é considerada baixa. Se o número ficar entre 100 e 300, a incidência é considerada média. Mas caso o total da soma ultrapasse 300, a incidência é considerada alta.
De acordo com os dados mais atualizados, divulgados na última sexta (20), Castelo é a cidade do Espírito Santo com maior incidência: o número chega a 4.033. O ranking traz São Roque do Canaã em segundo lugar, com 2.878. Veja os números:
Municípios com alta incidência de dengue nas últimas quatro semanas:
- Castelo - 4.033
- São Roque do Canaã - 2.878
- Vila Valério - 653
- Piúma - 610
- Santa Teresa - 468
Outras 13 cidades do Estado estão com incidência média de casos de dengue:
- Colatina - 230
- Fundão - 207
- Vitória - 193
- Linhares - 167
- Jerônimo Monteiro - 163
- Marataízes - 157
- Guarapari - 153
- Itaguaçu - 121
- Mimoso do Sul - 118
- Iconha - 115
- Pedro Canário - 114
- Mucurici - 108
- São Gabriel da Palha - 107
O restante das cidades têm incidência baixa. Abaixo, saiba como se proteger do vírus:
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.