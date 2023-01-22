Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e zika Crédito: Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Cinco cidades do ES têm alta incidência de casos de dengue; veja quais

Na primeira semana do ano, foram 1.568 notificações, um número maior do que o registrado no período anterior, ainda em dezembro. Na segunda semana do ano, entre 8 e 14 de janeiro, os casos de dengue subiram ainda mais: 2.045. O total de 3.613 casos notificados reúne os dados de todas as cidades do Espírito Santo em um período de duas semanas.

ES teve mais de 3 mil casos notificados de dengue em 2023 Crédito: Reprodução | Sesa

No último dia 16, em coletiva de imprensa, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, alertou para o crescimento da doença.

"Nossa tradicional dengue aumenta neste período do ano. Com a dengue, o próprio Aedes aegypti (mosquito transmissor) passou a transmitir também chikungunya e zika. Essas três doenças, de fato, já neste verão, apontam para um crescimento que nós estamos acompanhando. Nossas equipes se localizam tanto centralmente, como também nas regionais de saúde, e monitoram o número de casos que os municípios estão registrando", explicou.

Apesar de menos expressiva, as outras duas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti também tiveram um aumento nas últimas semanas. Dados da Sesa apontam crescimento entre a primeira e segunda semanas do ano. Os casos de chikungunya passaram de 110 para 128, chegando a um total de 238 nos primeiros 14 dias de 2023. Já os casos de zika vírus passaram de 44 para 45, chegando a um total de 89 nos primeiros 14 dias do ano.

Os boletins são divulgados semanalmente pela Secretaria de Estado da Saúde.

Cinco cidades estão em alerta

A média dos dados aponta que o Estado tem uma incidência de 88,9 casos por 100 mil habitantes, o que é considerado baixo pelo Ministério da Saúde. O cálculo, no entanto, pode esconder a situação de cinco municípios capixabas que estão com números muito acima do restante.

A conta matemática para avaliar o risco em cada cidade contabiliza os números das últimas quatro semanas: as duas últimas de 2022 e as duas primeiras de janeiro de 2023. Os quatro números são somados. Caso o total fique abaixo de 100, a incidência é considerada baixa. Se o número ficar entre 100 e 300, a incidência é considerada média. Mas caso o total da soma ultrapasse 300, a incidência é considerada alta.

De acordo com os dados mais atualizados, divulgados na última sexta (20), Castelo é a cidade do Espírito Santo com maior incidência: o número chega a 4.033. O ranking traz São Roque do Canaã em segundo lugar, com 2.878. Veja os números:

Municípios com alta incidência de dengue nas últimas quatro semanas:

Castelo - 4.033

São Roque do Canaã - 2.878

Vila Valério - 653

Piúma - 610

Santa Teresa - 468



Outras 13 cidades do Estado estão com incidência média de casos de dengue:

Colatina - 230

Fundão - 207

Vitória - 193

Linhares - 167

Jerônimo Monteiro - 163

Marataízes - 157

Guarapari - 153

Itaguaçu - 121

Mimoso do Sul - 118

Iconha - 115

Pedro Canário - 114

Mucurici - 108

São Gabriel da Palha - 107



O restante das cidades têm incidência baixa. Abaixo, saiba como se proteger do vírus: