Rodovia que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada

Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire

Por causa da queda de uma barreira, a ES 181 está parcialmente interditada em Muniz Freire , na Região do Caparaó, no Sul capixaba . A estrada serve para ligar a cidade à BR 262 . O município divulgou nesta sexta-feira (27) que os motoristas devem ter cuidado redobrado ao transitar pelo trecho, que fica entre o distrito de Piaçu e a rodovia federal.

Segundo a Defesa Civil municipal, o trânsito está seguindo em meia pista logo após a saída do distrito, a cerca de 1,5 km antes do radar. O deslizamento, informou o órgão, aconteceu no final da noite dessa quinta-feira (26), atingindo e bloqueando as pistas de ambos os sentidos, inicialmente.

Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire

Equipes do município trabalharam durante esta madruga para desobstruir, pelo menos, uma pista e garantir a passagem de veículos. Como se trata de uma rodovia estadual, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) será acionado para liberar totalmente o trecho.