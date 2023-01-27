Rodovia que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada

Por causa da queda de uma barreira, a ES 181 está parcialmente interditada em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Sul capixaba. A estrada serve para ligar a cidade à BR 262. O município divulgou nesta sexta-feira (27) que os motoristas devem ter cuidado redobrado ao transitar pelo trecho, que fica entre o distrito de Piaçu e a rodovia federal.
Segundo a Defesa Civil municipal, o trânsito está seguindo em meia pista logo após a saída do distrito, a cerca de 1,5 km antes do radar. O deslizamento, informou o órgão, aconteceu no final da noite dessa quinta-feira (26), atingindo e bloqueando as pistas de ambos os sentidos, inicialmente.
Equipes do município trabalharam durante esta madruga para desobstruir, pelo menos, uma pista e garantir a passagem de veículos. Como se trata de uma rodovia estadual, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) será acionado para liberar totalmente o trecho.
O DER-ES foi procurado pela reportagem de A Gazeta sobre a limpeza e a previsão de liberação total da rodovia, porém ainda não recebeu retorno. Assim que a resposta for dada, este texto será atualizado.