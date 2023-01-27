Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 181

Rodovia que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada

Inicialmente, queda de barreira bloqueou totalmente o trecho entre Piaçu e a rodovia federal; trabalho durante a madrugada liberou uma das pistas
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2023 às 12:10

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 12:10

Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada
Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire
Por causa da queda de uma barreira, a ES 181 está parcialmente interditada em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Sul capixaba. A estrada serve para ligar a cidade à BR 262. O município divulgou nesta sexta-feira (27) que os motoristas devem ter cuidado redobrado ao transitar pelo trecho, que fica entre o distrito de Piaçu e a rodovia federal.
Segundo a Defesa Civil municipal, o trânsito está seguindo em meia pista logo após a saída do distrito, a cerca de 1,5 km antes do radar. O deslizamento, informou o órgão, aconteceu no final da noite dessa quinta-feira (26), atingindo e bloqueando as pistas de ambos os sentidos, inicialmente.
Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada
Estrada que liga Muniz Freire à BR 262 é parcialmente interditada Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Muniz Freire
Equipes do município trabalharam durante esta madruga para desobstruir, pelo menos, uma pista e garantir a passagem de veículos. Como se trata de uma rodovia estadual, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) será acionado para liberar totalmente o trecho.
O DER-ES foi procurado pela reportagem de A Gazeta sobre a limpeza e a previsão de liberação total da rodovia, porém ainda não recebeu retorno. Assim que a resposta for dada, este texto será atualizado.

Veja Também

Deslizamento de terra interdita pista da ES 165 em Afonso Cláudio

Gado é arrastado pela correnteza durante enchente em Itapemirim

Após chuvas, São José do Calçado decreta situação de emergência

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 Chuva no ES estradas Muniz Freire ES Sul DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados