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Após chuvas, São José do Calçado decreta situação de emergência

Segundo o município, só no interior, foram registradas 350 barreiras caídas e 13 pontes arrancadas; 350 famílias tiveram imóveis atingidos pela enchente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jan 2023 às 10:53

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 10:53

Após chuva, São José do Calçado decreta situação de emergência
Após chuva, São José do Calçado decreta situação de emergência Crédito: Defesa Civil de São José do Calçado
O município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, decretou situação de emergência nessa quinta-feira (26). Segundo a prefeitura, as fortes chuvas que fizeram o Rio Calçado transbordar e alagar ruas na última quarta-feira (25) trouxeram muitos prejuízos aos moradores da área urbana e da zona rural.
No documento, o prefeito Antônio Coimbra de Almeida diz que 350 famílias foram atingidas com a cheia, incluindo residências e imóveis comerciais. Com o decreto, a intenção é dispensar licitações para aquisição de bens necessários para o atendimento de emergência e para obras que possam ser concluídas em até um ano. O decreto tem validade de 180 dias.
Segundo a Defesa Civil municipal, 12 pessoas precisaram ir para casa de parentes com a enchente. Nesta sexta-feira (27), a situação está controlada e o nível do Rio Calçado baixou. Porém, no interior, estradas estão prejudicadas devido à queda de 350 barreiras, e 13 pontes foram arrancadas pela água.
Além de São José do Calçado, a cidade de Mimoso do Sul também decretou situação de emergência e estado de calamidade pública nessa quinta-feira (26), após ser fortemente atingida por duas enchentes durante esta semana. Até então, o município registrava mais de 2.600 pessoas fora de casa por causa das recentes chuvas.

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