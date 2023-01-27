Após chuvas, São José do Calçado decreta situação de emergência

O município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, decretou situação de emergência nessa quinta-feira (26). Segundo a prefeitura, as fortes chuvas que fizeram o Rio Calçado transbordar e alagar ruas na última quarta-feira (25) trouxeram muitos prejuízos aos moradores da área urbana e da zona rural.
No documento, o prefeito Antônio Coimbra de Almeida diz que 350 famílias foram atingidas com a cheia, incluindo residências e imóveis comerciais. Com o decreto, a intenção é dispensar licitações para aquisição de bens necessários para o atendimento de emergência e para obras que possam ser concluídas em até um ano. O decreto tem validade de 180 dias.
Segundo a Defesa Civil municipal, 12 pessoas precisaram ir para casa de parentes com a enchente. Nesta sexta-feira (27), a situação está controlada e o nível do Rio Calçado baixou. Porém, no interior, estradas estão prejudicadas devido à queda de 350 barreiras, e 13 pontes foram arrancadas pela água.
Além de São José do Calçado, a cidade de Mimoso do Sul também decretou situação de emergência e estado de calamidade pública nessa quinta-feira (26), após ser fortemente atingida por duas enchentes durante esta semana. Até então, o município registrava mais de 2.600 pessoas fora de casa por causa das recentes chuvas.