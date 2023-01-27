Após chuvas, São José do Calçado decreta situação de emergência

No documento, o prefeito Antônio Coimbra de Almeida diz que 350 famílias foram atingidas com a cheia, incluindo residências e imóveis comerciais. Com o decreto, a intenção é dispensar licitações para aquisição de bens necessários para o atendimento de emergência e para obras que possam ser concluídas em até um ano. O decreto tem validade de 180 dias.