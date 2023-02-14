Homem morre afogado após tirar fotos em cachoeira de Ibitirama

Homem morreu após cair em cachoeira no Caparaó Crédito: Divulgação | Defesa Civil de Ibitirama

De acordo com o registro da Polícia Militar , o caso ocorreu na Cachoeira Dona Romana, que fica a cerca de 6 km do Centro da cidade. O ajudante da vítima, de 46 anos, contou que eles estavam em um caminhão, indo para o município de Iúna , quando pararam para se refrescarem em um poço e depois tiraram algumas fotos.

O colega disse que estava com o telefone de Carlos Betini, quando escorregou em um pequeno fluxo de água e deslizou até a correnteza que o arrastou para a cachoeira. Ele também contou que só conseguiu sair depois de muito esforço e, ao voltar ao ponto onde estaria o amigo, não o encontrou mais.

Segundo o Corpo de Bombeiros , uma equipe de busca foi enviada ao local ainda no domingo (12), mas não teve sucesso. As buscas continuaram na manhã dessa segunda-feira (13), quando o cadáver da vítima foi encontrado pela equipe de mergulho.

Segundo a Polícia Civil , a perícia esteve no local para recolher o corpo de um homem, vítima de afogamento, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares. O motorista era de Cariacica

'Muito perigosa'

Apesar da beleza, a Cachoeira Dona Romana pode ser muito perigosa, segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Herivelto Loura de Almeida. Ele explicou que a cachoeira possui uma queda alta