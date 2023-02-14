Homem morre afogado após tirar fotos em cachoeira de Ibitirama

Um homem de 56 anos morreu afogado após tirar fotos de uma cachoeira, no interior de Ibitirama, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (12). O acidente aconteceu quando o motorista Carlos Betini e um colega de trabalho passavam pela região, fazendo entregas. A vítima foi localizada nessa segunda-feira (13) pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com o registro da Polícia Militar, o caso ocorreu na Cachoeira Dona Romana, que fica a cerca de 6 km do Centro da cidade. O ajudante da vítima, de 46 anos, contou que eles estavam em um caminhão, indo para o município de Iúna, quando pararam para se refrescarem em um poço e depois tiraram algumas fotos.
O colega disse que estava com o telefone de Carlos Betini, quando escorregou em um pequeno fluxo de água e deslizou até a correnteza que o arrastou para a cachoeira. Ele também contou que só conseguiu sair depois de muito esforço e, ao voltar ao ponto onde estaria o amigo, não o encontrou mais.
Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe de busca foi enviada ao local ainda no domingo (12), mas não teve sucesso. As buscas continuaram na manhã dessa segunda-feira (13), quando o cadáver da vítima foi encontrado pela equipe de mergulho.
Segundo a Polícia Civil, a perícia esteve no local para recolher o corpo de um homem, vítima de afogamento, que foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser necropsiado e, posteriormente, liberado pelos familiares. O motorista era de Cariacica.
'Muito perigosa'
Apesar da beleza, a Cachoeira Dona Romana pode ser muito perigosa, segundo o coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Herivelto Loura de Almeida. Ele explicou que a cachoeira possui uma queda alta
“Não recomendamos ir por cima, no topo da cachoeira fazer self (foto) ou se banhar, pois pode acontecer um acidente. Aqui no município, ninguém costuma se banhar nessa cachoeira. Ela é fora de rota, tem águas turvas e, por ser local de difícil acesso, quase ninguém vai nela. As cachoeiras daqui que são frequentadas têm placas e outras são dentro de áreas particulares”, comentou.