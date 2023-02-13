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Afogamento

Desaparecido em rio, sobrinho de vereador é encontrado morto em Cachoeiro

Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, estava desaparecido desde sexta-feira (10), após se banhar no Rio Itapemirim; corpo foi encontrado nesse domingo (12)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 fev 2023 às 12:01

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 12:01

Encontrado corpo de homem desaparecido no Rio Itapemirim
Encontrado corpo de homem desaparecido no Rio Itapemirim Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
O corpo de Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, foi localizado. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (10), após se banhar no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família dele, o cadáver foi encontrado na tarde desse domingo (12) e retirado da água pelos Bombeiros.
Segundo a corporação, um pescador afirmou ter visualizado um corpo por volta das 14h. Com uso do bote de salvamento, os militares foram até o local onde o cadáver estava e o retiraram do rio. A perícia da Polícia Civil esteve na região e levou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.
Tio de Gutierrez, o vereador Delandi Macedo (Podemos), de Cachoeiro de Itapemirim, divulgou o resgate nas redes sociais. Segundo ele, o sobrinho estava no município há cerca de um ano, após passar um tempo morando em Portugal. O rapaz trabalhava em uma empresa de tecnologia da informação (TI).
De acordo com o político, o sepultamento será em um cemitério particular da cidade nesta segunda-feira (13). Detalhes não foram divulgados.

Levado pela correnteza: relembre o caso

Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, desapareceu na manhã da última sexta-feira (10), por volta das 11h30. Um banhista acionou o Corpo de Bombeiros para informar que um colega havia sido arrastado pela correnteza do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Banhista some no Rio Itapemirim e outro corpo é achado durante buscas
Banhista some no Rio Itapemirim e outro corpo é achado durante buscas Crédito: Divulgação | Notaer
As buscas pelo banhista desaparecido seguiram no final de semana. No sábado (11), um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) ajudou nas buscas. Já no domingo (12), a corporação também utilizou drones para tentar localizar a vítima.
Durante as buscas, ainda no dia do desaparecimento, o corpo de um homem foi encontrado no Rio Itapemirim, na altura do bairro Independência. No entanto, como ele estava em estado de decomposição, não poderia ser de Gutierrez. Exames vão apontar a identidade da vítima e a causa da morte.

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