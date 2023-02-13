Desaparecido em rio, sobrinho de vereador é encontrado morto em Cachoeiro

Encontrado corpo de homem desaparecido no Rio Itapemirim Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação

Segundo a corporação, um pescador afirmou ter visualizado um corpo por volta das 14h. Com uso do bote de salvamento, os militares foram até o local onde o cadáver estava e o retiraram do rio. A perícia da Polícia Civil esteve na região e levou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.

Tio de Gutierrez, o vereador Delandi Macedo (Podemos), de Cachoeiro de Itapemirim, divulgou o resgate nas redes sociais. Segundo ele, o sobrinho estava no município há cerca de um ano, após passar um tempo morando em Portugal. O rapaz trabalhava em uma empresa de tecnologia da informação (TI).

De acordo com o político, o sepultamento será em um cemitério particular da cidade nesta segunda-feira (13). Detalhes não foram divulgados.

Levado pela correnteza: relembre o caso

Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, desapareceu na manhã da última sexta-feira (10), por volta das 11h30. Um banhista acionou o Corpo de Bombeiros para informar que um colega havia sido arrastado pela correnteza do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

Banhista some no Rio Itapemirim e outro corpo é achado durante buscas Crédito: Divulgação | Notaer

As buscas pelo banhista desaparecido seguiram no final de semana. No sábado (11), um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) ajudou nas buscas. Já no domingo (12), a corporação também utilizou drones para tentar localizar a vítima.