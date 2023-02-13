Desaparecido em rio, sobrinho de vereador é encontrado morto em Cachoeiro

O corpo de Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, foi localizado. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira (10), após se banhar no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a família dele, o cadáver foi encontrado na tarde desse domingo (12) e retirado da água pelos Bombeiros.
Segundo a corporação, um pescador afirmou ter visualizado um corpo por volta das 14h. Com uso do bote de salvamento, os militares foram até o local onde o cadáver estava e o retiraram do rio. A perícia da Polícia Civil esteve na região e levou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) da cidade.
Tio de Gutierrez, o vereador Delandi Macedo (Podemos), de Cachoeiro de Itapemirim, divulgou o resgate nas redes sociais. Segundo ele, o sobrinho estava no município há cerca de um ano, após passar um tempo morando em Portugal. O rapaz trabalhava em uma empresa de tecnologia da informação (TI).
De acordo com o político, o sepultamento será em um cemitério particular da cidade nesta segunda-feira (13). Detalhes não foram divulgados.
Levado pela correnteza: relembre o caso
Gutierrez Ferreira Macedo, de 35 anos, desapareceu na manhã da última sexta-feira (10), por volta das 11h30. Um banhista acionou o Corpo de Bombeiros para informar que um colega havia sido arrastado pela correnteza do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
As buscas pelo banhista desaparecido seguiram no final de semana. No sábado (11), um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) ajudou nas buscas. Já no domingo (12), a corporação também utilizou drones para tentar localizar a vítima.
Durante as buscas, ainda no dia do desaparecimento, o corpo de um homem foi encontrado no Rio Itapemirim, na altura do bairro Independência. No entanto, como ele estava em estado de decomposição, não poderia ser de Gutierrez. Exames vão apontar a identidade da vítima e a causa da morte.