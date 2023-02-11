Banhista some no Rio Itapemirim e outro corpo é achado durante buscas

No fim da manhã desta sexta (10), por volta das 11h30, um banhista acionou o Corpo de Bombeiros para informar que um colega havia sido arrastado pela correnteza do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Contudo, por volta das 15h30 do mesmo dia, enquanto as buscas eram realizadas, os Bombeiros foram informados por moradores que um corpo estava boiando em um outro ponto do rio, no bairro Independência.

Os militares foram ao local e confirmaram que tratava-se de um corpo do sexo masculino já em estado de decomposição e, portanto, não poderia ser do homem que foi arrastado pela correnteza na manhã de sexta. O corpo, que estava preso à vegetação da margem do rio, foi retirado pelos bombeiros e encaminhado aos cuidados da Polícia Civil.

As buscas pelo banhista desaparecido seguiram durante o fim de semana, sendo que neste domingo (12) houve também o uso de drones. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas devem seguir até terça-feira (14), conforme protocolo.

Imagens das buscas do Notaer por banhista desaparecido Crédito: Divulgação | Notaer

Já o cadáver encontrado, segundo a PC, foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde são conduzidos exames para identificar o indivíduo e a causa da morte. "O caso está sendo acompanhado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que aguarda o resultado dos exames. O prazo para o laudo cadavérico é de 10 dias a 90 dias", informou.