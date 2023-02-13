Homem é encontrado morto com marcas de agressão em Vitória

Um homem de 46 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado morto no Morro do Romão, em Vitória, na noite desse domingo (12). Além de marcas de agressões, o corpo dele tinha lesões causadas por objetos "perfurocortantes", ou seja, que podem causar cortes ou perfurações.
Segundo a Polícia Militar, durante o policiamento no bairro, os policiais foram acionados para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia uma vítima que teria sido agredida na região. No local, a equipe do Samu constatou o óbito dela.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do homem, pois ele estava em um local de difícil acesso.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A população pode colaborar por meio do Disque-Denúncia (181).