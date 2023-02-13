Mãe e filho são atropelados por caminhonete em acidente em Ponto Belo

Mãe e filho – de apenas quatro anos – foram atropelados por uma caminhonete no acesso do balneário de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (12). A reportagem de A Gazeta teve acesso à imagem do momento do acidente, que mostra o veículo passando na contramão, atingindo as vítimas e depois fugindo. De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel foi encontrado e apreendido em outro lugar da cidade, mas o motorista não foi localizado.
Quando encontrada, a Fiat Toro tinha fios de cabelo na placa e danos no capô – marcas do atropelamento, segundo a corporação. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos às vítimas. A criança foi socorrida para um hospital em Mucurici.
De acordo apuração de A Gazeta, o menino deve ser transferido para um hospital de Colatina ou Vitória para realizar exames. Já a mãe dele foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde está sob observação e deve realizar exames para verificar se continua com hemorragia cerebral.
Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha apresentou uma foto que mostrava o veículo e o motorista que, segundo relato, estaria embriagado. Ela também indicou o local para onde ele teria fugido. Os policiais encontraram a caminhonete com três pneus furados. O automóvel tem placas da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.
O carro foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Até o momento, o motorista não foi encontrado. Inicialmente, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo e tratado como duplo homicídio tentado, segundo o delegado Eduardo Mota.
A Polícia Civil informou que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. "A população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia (181), repassando informações que ajudem na elucidação. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou.