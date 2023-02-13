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Imagens fortes

Mãe e filho são atropelados por caminhonete em acidente em Ponto Belo

Motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro às vítimas, após atropelamento nesse domingo (12); criança atingida tem apenas quatro anos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 fev 2023 às 08:05

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 08:05

Mãe e filho – de apenas quatro anos – foram atropelados por uma caminhonete no acesso do balneário de Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (12). A reportagem de A Gazeta teve acesso à imagem do momento do acidente, que mostra o veículo passando na contramão, atingindo as vítimas e depois fugindo. De acordo com informações da Polícia Militar, o automóvel foi encontrado e apreendido em outro lugar da cidade, mas o motorista não foi localizado.
Quando encontrada, a Fiat Toro tinha fios de cabelo na placa e danos no capô – marcas do atropelamento, segundo a corporação. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos às vítimas. A criança foi socorrida para um hospital em Mucurici.
De acordo apuração de A Gazeta, o menino deve ser transferido para um hospital de Colatina ou Vitória para realizar exames. Já a mãe dele foi encaminhada para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde está sob observação e deve realizar exames para verificar se continua com hemorragia cerebral.
Carro foi encontrado pela PM, em Ponto Belo
Caminhonete envolvida no acidente foi encontrado em uma área de vegetação, perto de um imóvel, em Ponto Belo Crédito: Divulgação/PMES
Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha apresentou uma foto que mostrava o veículo e o motorista que, segundo relato, estaria embriagado. Ela também indicou o local para onde ele teria fugido. Os policiais encontraram a caminhonete com três pneus furados. O automóvel tem placas da cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.
O carro foi apreendido e levado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Até o momento, o motorista não foi encontrado. Inicialmente, o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Ponto Belo e tratado como duplo homicídio tentado, segundo o delegado Eduardo Mota.
Polícia Civil informou que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. "A população pode ajudar por meio do Disque-Denúncia (181), repassando informações que ajudem na elucidação. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", reforçou.

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