Carro cai em barranco na Ladeira do Besouro, em São Mateus

O acidente aconteceu na manhã desde domingo (12), em São Mateus, no bairro Porto, na avenida Cricaré. Crédito: Leitor

Um carro caiu em um barranco na Avenida Cricaré, no bairro Porto, região conhecida como Ladeira do Besouro, em São Mateus.

No veículo estavam três pessoas. De acordo com o secretário de Defesa Social de São Mateus, Tenente Coronel Carlos Borges, o motorista e mais duas pessoas participavam de uma festa na Avenida Cricaré, na noite de sábado (11) e decidiram sair do local usando a Ladeira do Besouro como caminho. O carro caiu, mas antes disso as três pessoas conseguiram sair do veículo. Apesar do susto, não foram registradas vítimas.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil informaram que não foram acionadas para comparecerem ao local do acidente.

A imagem do carro caído impressiona e também chama a atenção. Quem conhece o local diz que é um risco passar por ali. "Para os motoristas é um risco usar a ladeira como acesso", foi a informação do entregador Márcio Sandro, que trabalha de moto e conhece a região.

Uma moradora também reclamou do risco do local. "Podia colocar uma contenção maior aqui. Tem gente que não mora aqui, não sabe o que está passando. Ainda é um risco muito grande e infelizmente passam motos e pessoas a pé", disse Jessica dos Santos, que é vendedora.

A Ladeira do Besouro, onde o carro caiu, está interditada desde o final do ano passado, quando fortes chuvas colocaram em risco algumas casas do local. Alguns imóveis foram demolidos e a ladeira continua com impedimento para a passagem de carro.

Por mensagem, o secretário de Defesa Social de São Mateus disse ainda que o local continua interditado. Ele disse também, que a previsão é de que seja feita uma recuperação da ladeira, uma obra que deve acontecer em parceria com o governo do Estado.

Segundo moradores, o motorista do carro disse que nesta segunda-feira (13) um guincho deve ir até o local retirar o veículo. A reportagem não conseguiu contato com o motorista do carro.

Família diz que não havia sinalização

Cosme Xavier, de 43, é pai de Thiago Alves Julião, de 27, que estava dentro do veículo. No carro também estavam o irmão dele, e uma mulher. “Foi um milagre ninguém ter morrido. Eles conseguiram sair sozinhos do acidente. Eles vinham de uma festa. Meu irmão foi buscar eles”, disse Cosme.

Segundo o homem não havia sinalização no local. Uma placa só foi colocada após o acidente. “O local não estava sinalizado, colocaram a placa de interdição depois do episódio. Ainda há uma placa ainda no local informando permitir o trânsito de carro de passeio e moto. O condutor do veículo não sabia que tinha esse perigo no trajeto. O veículo caiu e não conseguiram sair antes da queda”, afirmou.

O filho de Cosme sofreu algumas escoriações pelo corpo e foi socorrido para o Hospital Roberto Silvares, no município. Ele já recebeu alta, e se recupera em casa. O pai disse que o jovem ainda sente dores no corpo e tem dificuldade de falar.

O que diz a Prefeitura

Por nota a Prefeitura de São Mateus afirmou que havia sinalização no local, e o acidente foi causado por imprudência do motorista. Veja a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Defesa Social informou que o acidente só aconteceu por causa da imprudência em desobedecer a interdição feita pelo Município.