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Carro capota e outro bate em muro de loja em acidente no Centro de Vitória

Veículos quase atingiram uma loja de lingerie, que estava fechada no momento do acidente. Os veículos envolvidos estavam com documentação irregular e foram guinchados.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2023 às 12:17

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 12:17

Carro capotado após acidente no Parque Moscoso, em Vitória
Carro capotado após acidente no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Foto do leitor
Um carro capotou e outro bateu em um muro em um acidente na manhã deste domingo (12) na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos.
Um veículo Fiat teria batido em um Meriva e capotado, indo parar em cima da calçada, colidindo contra outro carro que estava estacionado.  Já o condutor do Meriva perdeu o controle e bateu contra um muro, quase atingindo a vitrine de uma loja de lingerie que estava fechada.
O caso aconteceu na esquina da Rua 23 de Maio com a Avenida Cleto Nunes. A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, o condutor de um dos carros havia fugido. Como tanto o Fiat quanto o Meriva estavam com o licenciamento vencido, ambos foram guinchados.
A polícia não informou qual foi a dinâmica do acidente, nem se o condutor que permaneceu no local fez o teste do bafômetro.

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