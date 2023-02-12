Carro capota e outro bate em muro de loja em acidente no Centro de Vitória

Carro capotado após acidente no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Foto do leitor

Um carro capotou e outro bateu em um muro em um acidente na manhã deste domingo (12) na região do Parque Moscoso, no Centro de Vitória. Segundo a Polícia Militar, não houve feridos.

Um veículo Fiat teria batido em um Meriva e capotado, indo parar em cima da calçada, colidindo contra outro carro que estava estacionado. Já o condutor do Meriva perdeu o controle e bateu contra um muro, quase atingindo a vitrine de uma loja de lingerie que estava fechada.

O caso aconteceu na esquina da Rua 23 de Maio com a Avenida Cleto Nunes. A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, o condutor de um dos carros havia fugido. Como tanto o Fiat quanto o Meriva estavam com o licenciamento vencido, ambos foram guinchados.