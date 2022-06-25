Homem é detido por embriaguez após acidente no centro de Colatina

Um homem, de 45 anos, foi detido na noite desta sexta-feira (24) após se envolver em um acidente de carro no centro de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Ele dirigia um Fiat Palio, que bateu com um Chevrolet S10. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, pagou fiança e foi liberado.
Segundo o registro da Polícia Militar, o acidente foi registrado às 20h, na Rotatória do Pleno Hotel. A caminhonete estava danificada na lateral e o Fiat ficou destruído.
O condutor da S10 passou por teste do bafômetro e deu negativo para o uso de álcool. Já no caso do motorista do Fiat Palio, foi constatada a embriaguez e ele foi detido, segundo a polícia. Ele se feriu levemente, com uma lesão no braço direito.
De acordo com a Polícia Civil, o motorista, de 45 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi informado à reportagem.