Homem é detido por embriaguez após acidente no centro de Colatina

O condutor da S10 passou por teste do bafômetro e deu negativo para o uso de álcool. Já no caso do motorista do Fiat Palio, foi constatada a embriaguez e ele foi detido, segundo a polícia. Ele se feriu levemente, com uma lesão no braço direito.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista, de 45 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por embriaguez ao volante e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O valor da fiança não foi informado à reportagem.