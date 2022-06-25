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Baleado

Adolescente é morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica, ao sair de festa

A polícia acredita que os criminosos já estavam na rodovia esperando que o adolescente passasse, em uma espécie de emboscada. A moto dele foi roubada após o crime

Publicado em 25 de Junho de 2022 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2022 às 10:11
Adolescente foi morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica
Adolescente foi morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Divulgação | Google Maps
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros quando voltava de uma festa na região de Mucuri, Cariacica, por volta das 6h deste sábado (25). Ele estava de moto, na companhia do irmão e de amigos, e foi baleado quando passava por um trecho da Rodovia do Contorno.
Segundo apuração da TV Gazeta, a polícia acredita que os criminosos já estavam na rodovia esperando que o adolescente passasse, em uma espécie de emboscada. A moto dele foi roubada após o crime.
Parentes e amigos disseram que a vítima era estudante do ensino médio e não se envolveu em brigas durante a festa.
A Polícia Militar informou que enviou equipe ao local, constatando a morte de uma pessoa atingida por disparos de arma de fogo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido.
O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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