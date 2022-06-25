Adolescente é morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica, ao sair de festa

Adolescente foi morto na Rodovia do Contorno, em Cariacica Crédito: Divulgação | Google Maps

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros quando voltava de uma festa na região de Mucuri, Cariacica , por volta das 6h deste sábado (25). Ele estava de moto, na companhia do irmão e de amigos, e foi baleado quando passava por um trecho da Rodovia do Contorno.

Segundo apuração da TV Gazeta, a polícia acredita que os criminosos já estavam na rodovia esperando que o adolescente passasse, em uma espécie de emboscada. A moto dele foi roubada após o crime.

Parentes e amigos disseram que a vítima era estudante do ensino médio e não se envolveu em brigas durante a festa.

A Polícia Militar informou que enviou equipe ao local, constatando a morte de uma pessoa atingida por disparos de arma de fogo.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi detido.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.